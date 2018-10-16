Utaş Uşakspor seri peşinde

UŞAK, ()
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Sancaktepe Belediyespor'u 2-1 yenerek rakibini liderlik koltuğundan indiren Utaş Uşakspor, yarın alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Eyüpspor'a konuk olacak. İstanbul Esenler Stadı'nda Egemen Artun'un yöneteceği maç saat 15.00'te başlayacak. Teknik Direktör Hakan Şapçı, Sancaktepe galibiyetinin anlamlı olabilmesi için mutlaka Eyüpspor'u yenmeleri gerektiğini söyledi. Şapçı, "Ligde kolay maç yok. Sahaya moralli çıkacağız. Takımım elinden gelen mücadeleyi gösterip 3 puanın sahibi olacaktır" diye konuştu.