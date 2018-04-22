Utaş Uşakspor - Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor: 1-0

UŞAK, ()

STAT: Uşak 1 Eylül

HAKEMLER: Ercan Hellaç (xx), Ömer Karakaya (xx), Servet Bozkurt (xx)

UTAŞ UŞAKSPOR: Ersin (xxx) - Ender (xxx), Ahmet (xxx), Fatih (xxxx), Levent (xx), Ekrem (xx) (Dk. 88 Halil İbrahim), Nurettin (xxx), Kerem (xxx) (Dk. 90 Oğuzhan), Özgen (xxx), Tayfur Emre (xxx), Şahin (xx) (Dk. 74 Doğan xx)

ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR: Fehmi (xx) - Fatih (x) (Dk. 71 Mehmet x), Cemal (x), Ali (xx), Metehan (x) (Dk. 76 Ömer Faruk x), Bilal (xx), Hakan (xx), Rıdvan (x), Emre (x), Alican (x), Buğrahan (x) (Dk. 61 Ömer Faruk x)

GOL: Dk. 13 Fatih (Utaş Uşakspor)

SARI KARTLAR: Kerem, Levent (Uşakspor) - Ali (Şanlıurfa Karaköprü)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren lider Utaş Uşakspor, evinde Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor'u 1-0 mağlup ederek son 2 haftaya büyük avantajla girdi. Uşakspor'un golünü 13'üncü dakikada Fatih attı. Üst üste aldığı 2 beraberliğin ardından taraftarı önünde kazanarak moral bulan Uşakspor, takipçisi Tarsus İdman Yurdu'nun deplasmanda Büyükçekmece Tepecikspor'a 3-1 yenilmesiyle çifte sevinç yaşadı. Bu sonuçla 64 puana ulaşan kırmızı siyahlılar, Tarsus ekibiyle arasındaki puan farkını 4'e çıkardı. Uşak, haftaya düşme hattındaki Aydınspor 1923 deplasmanına, şampiyonluk ve 2'nci Lig'e yükselişini son haftaya bırakmadan ilan etmek için çıkacak.