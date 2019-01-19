Utaş Uşakspor Hacettepe önünde

UŞAK, ()

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ilk yarıyı 22 puanla 9. sırada tamamlayan Utaş Uşakspor yarın evinde Hacettepe ile karşı karşıya gelecek. Uşak 1 Eylül Stadı'nda İlker Yasin Avcı'nın yöneteceği maç saat 13.30'da başlayacak. Ege ekibinde kart cezalıları Rıdvan ve Oğuzhan müsabakada forma giyemeyecek. Teknik Direktör Bahri Kaya, ikinci yarıya galibiyetle başlayacaklarına inandığını ifade ederek, "Takımıma inanıyorum. Devre arasında çok iyi çalıştık, eksikliklerimizi giderdik. Taraftarımızın desteği ile galip gelen taraf olacağız" diye konuştu.