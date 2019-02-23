Uşakspor'un rakibi Gümüşhanespor

UŞAK, ()
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Amed Sportif'e 2-1 yenilip Play-Off yarışında ağır yara alan Utaş Uşakspor, yarın evinde alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Gümüşhanespor'la karşı karşıya gelecek. Uşak 1 Eylül Stadı'nda Ozan Bileyci'nin düdük çalacağı maç saat 13.30'da başlayacak. Ege ekibinde Tayfun sarı kart cezası yüzünden forma giyemeyecek. Teknik Direktör Bahri Kaya sahalarında kayıp yaşamak istemediklerini belirterek, "İlk 5 yolunda ümidimizi korumak istiyoruz, kazanacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.