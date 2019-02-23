Uşakspor'un rakibi Gümüşhanespor

  UŞAK, () TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Amed Sportif'e 2-1 yenilip Play-Off yarışında ağır yara alan Utaş Uşakspor, yarın evinde alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Gümüşhanespor'la karşı karşıya gelecek. Uşak...

Uşakspor'un rakibi Gümüşhanespor

 

UŞAK, ()

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Amed Sportif'e 2-1 yenilip Play-Off yarışında ağır yara alan Utaş Uşakspor, yarın evinde alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Gümüşhanespor'la karşı karşıya gelecek. Uşak 1 Eylül Stadı'nda Ozan Bileyci'nin düdük çalacağı maç saat 13.30'da başlayacak. Ege ekibinde Tayfun sarı kart cezası yüzünden forma giyemeyecek. Teknik Direktör Bahri Kaya sahalarında kayıp yaşamak istemediklerini belirterek, "İlk 5 yolunda ümidimizi korumak istiyoruz, kazanacağımıza inanıyoruz" diye konuştu. 

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