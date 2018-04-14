Uşakspor Tekirdağ'a konuk

İZMİR, () TFF 3. Lig 3. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren lider Utaş Uşakspor, yarın deplasmanda son sıradaki Tekirdağspor'la karşılaşacak. Son 5 maçta 1 galibiyet alarak düşüşe geçen 60 puanlı Uşakspor, Namık Kemal Stadı'nda...

Uşakspor Tekirdağ'a konuk

İZMİR, ()

TFF 3. Lig 3. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren lider Utaş Uşakspor, yarın deplasmanda son sıradaki Tekirdağspor'la karşılaşacak. Son 5 maçta 1 galibiyet alarak düşüşe geçen 60 puanlı Uşakspor, Namık Kemal Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak maçı kazanarak 3 puan gerisindeki takipçisi Tarsus İdman Yurdu'na yakalanmak istemiyor. İki haftadır galip gelemeyen Kızılcabölükspor, aynı saatte Kocaelispor deplasmanında Play-Off hattındaki yerini tehlikeye atmamak için mücadele edecek.

Kümede kalma barajının 4 puan gerisinde yer alan Aydınspor 1923, tehlikeli bölgeden uzaklaşmaya çalışan Ankara Adliyespor'u konuk edecek. 2. Grup'ta Play-Off hattının 3 puan gerisinde 7. sırada yer alan Tire 1922 deplasmanda 1461 Trabzon'la karşı karşıya gelecek. Grupta Turgutluspor-Diyarbekirspor ve Muğlaspor-Pazarspor randevuları da oynanacak. 1. Grup'ta şampiyon Manisa Büyükşehir Belediyespor, kümede kalma savaşındaki 12 Bingölspor'a konuk olacak. Tüm maçlar 15.00'te start alacak.

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