Uşakspor Tekirdağ'a konuk

İZMİR, ()

TFF 3. Lig 3. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren lider Utaş Uşakspor, yarın deplasmanda son sıradaki Tekirdağspor'la karşılaşacak. Son 5 maçta 1 galibiyet alarak düşüşe geçen 60 puanlı Uşakspor, Namık Kemal Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak maçı kazanarak 3 puan gerisindeki takipçisi Tarsus İdman Yurdu'na yakalanmak istemiyor. İki haftadır galip gelemeyen Kızılcabölükspor, aynı saatte Kocaelispor deplasmanında Play-Off hattındaki yerini tehlikeye atmamak için mücadele edecek.

Kümede kalma barajının 4 puan gerisinde yer alan Aydınspor 1923, tehlikeli bölgeden uzaklaşmaya çalışan Ankara Adliyespor'u konuk edecek. 2. Grup'ta Play-Off hattının 3 puan gerisinde 7. sırada yer alan Tire 1922 deplasmanda 1461 Trabzon'la karşı karşıya gelecek. Grupta Turgutluspor-Diyarbekirspor ve Muğlaspor-Pazarspor randevuları da oynanacak. 1. Grup'ta şampiyon Manisa Büyükşehir Belediyespor, kümede kalma savaşındaki 12 Bingölspor'a konuk olacak. Tüm maçlar 15.00'te start alacak.