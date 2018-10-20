Uşakspor galibiyet istiyor

UŞAK, ()

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son maçta Eyüpspor'la deplasmanda golsüz berabere kalarak 1 puan serisini sürdüren Utaş Uşakspor, yarın evinde düşme potasında yer alan Ankara Demirspor'la karşılaşacak. Uşak 1 Eylül Stadı'nda Abdullah Buğra Taşkınsoy'un yöneteceği müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Teknik Direktör Hakan Şapçı, Ankara Demirspor maçının kola geçmeyeceğini ancak taraftarın desteği ile 3 puanı hanelerine yazdıracaklarını söyledi. Grupta oynadığı 8 maçın 3'ünden galibiyet, 5'inden ise beraberlikle Uşakspor, 14 puanla 7. sırada, Ankara Demirspor ise 1 puanla 16. sırada yer alıyor.