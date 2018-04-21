Uşakspor evinde terliyor

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TFF 3. Lig 3. Grup'ta son 6 maçında sadece 1 galibiyet almasına rağmen en yakın rakibi Tarsus İdmanyurdu'nun 1 puan önünde liderliğini koruyan 61 puanlı Utaş Uşakspor yarın evinde Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor'la karşılaşacak. Ev sahibi ekip, Uşak 1 Eylül Stadı'nda saat 15.30'da başlayacak müsabakayı kazanarak zirvedeki yerini korumayı hedefliyor. Play-Off hattında yer alan Kızılcabölükspor aynı saatte taraftarı önünde Payasspor'u yenerek 3 haftalık galibiyet özlemini sonlandırmaya çalışacak.

Düşme hattındaki Aydınspor 1923, deplasmanda 3. sıradaki Sultanbeyli Belediyespor karşısında kurtuluş mücadelesi verecek. 1. Grup'ta düşme hattında yer alan Bergama Belediyespor, zorlu Bayrampaşa deplasmanında terleyecek. 2. Grup'ta Tire 1922, evinde düşme hattındaki Kırıkhanspor'u yenerek ilk 5'teki yerini korumaya çalışacak. Grupta ayrıca Ankara Demirspor-Muğlaspor ve Van Büyükşehir Belediyespor-Turgutluspor müsabakaları oynanacak. Tüm maçlar 15.30'da start alacak.