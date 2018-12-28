Uşakspor'da ayrılık

UŞAK, () -

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Utaş Uşakspor'da orta saha oyuncusu Ekrem Sütçü ile yollar ayrıldı. Geçen sezon kırmızı-siyahlı formayla 3'üncü Lig'de şampiyonluk yaşayan 29 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği açıklandı. Ekrem ilk yarıda 11 karşılaşmada görev aldı. Yönetim, "Kendisine katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz" açıklaması yaptı.