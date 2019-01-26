Uşakspor çıkış peşinde

UŞAK, ()
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Hacettepe ile 2-2 berabere kalıp galibiyet hasretini 7 maça çıkaran Utaş Uşakspor, yarın alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Niğde Anadolu Futbol deplasmanına çıkacak. Niğde 5 Şubat Stadı'nda Metehan Alpat'ın görev alacağı karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Teknik Direktör Bahri Kaya, Niğde Futbol'u yenip çıkışa geçeceklerini söyledi. Kaya, "Haftalardır taraftarımızı sevindiremedik. Artık kazanmaya başlayıp yeniden üst sıraları zorlayacağız" diye konuştu. Uşakspor 23 puanla 9. sırada yer alıyor.