Uşakspor çıkış arıyor

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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta üst üste Amed Sportif ve Gümüşhanespor maçlarından beraberlikle ayrılan Utaş Uşakspor, yarın lider Sancaktepe Belediyespor'la evinde kozlarını paylaşacak. Uşak 1 Eylül Stadı'nda Mustafa İlker Coşkun'un görev yapacağı müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Teknik Direktör Hakan Şapçı yaşanan puan kayıplarını Sancaktepe Belediyespor maçında telafi edeceklerini söyledi. Her zaman yanlarında olan taraftardan yine destek isteyen Hakan Şapçı, "Rakibimizi yenip zirve ile aramızda olan farkı eriteceğiz. Takımıma güveniyorum" dedi.