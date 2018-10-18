Uşakspor 1 puana abone

UŞAK, () -

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'taki Utaş Uşakspor, Türkiye'de bu sezon profesyonel liglerin en çok berabere kalan 3 takımından biri oldu. Grupta son maçta Eyüpspor'la deplasmanda yenişemeyen kırmızı-siyahlı ekip, 8 haftada 5 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı. Ligde 3 galibiyeti bulunan, 8 maçta hiç yenilgi almayan Uşakspor, Süper Lig'deki Bursaspor ve aynı gruptaki Gümüşhanespor'la birlikte profesyonel liglerde en çok beraberlik alan takım konumunda.