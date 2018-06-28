Urla'da kupa Başkan Uyar'a

İZMİR, ()

URLA Belediyespor'un U11 futbol takımı, 17 ekibin katıldığı Troia 2018 Elit Cup'ta ikinciliği elde etti. Minikler kupalarını Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar'a armağan etti. Hiç yenilmeden ikinci olan Urlalı minik futbolcuları alınlarından öpen Başkan Sibel Uyar da takım üyelerine madalya taktı. Yaşamlarında ilk kez ailelerinden ayrı bir şekilde başka bir kentte turnuvaya katılan Urla Belediyespor'un U11 takımı, Çanakkale'de yaptığı tüm maçları yenilmeden ve kalesinde gol görmeden tamamladı. Urlalı küçük futbolcular, tek gol averajı ile turnuva ikincisi oldu.

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