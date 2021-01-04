Ünlü İsim Cristiano Ranoldo İle Takım Arkadaşı Olmak İstediğini Söyedi

Başarılı ünlü atlet Usain Bolt, FIFA'ya vermiş olduğu bir röportajda başarılı futbolcu Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe ve Gareth Bale ile 4x100 metre olan bayrak yarışında birlikte yarışmak istediğini ve isimlerini saydığı ünlü futbolcular ile takım arkadaşı olmak istediğini dile getirdi. Atletizm'de bir efsane isim olan Usain Bolt, kariyer hayatına çok sayıda rekor sığdırdı. Rekortmen Jamaikalı ünlü atlet Usain Bolt 100 metre ve 200 metre yarışlarına rekorun da sahibi olan atlet, futbola yakından olan ilgisi ile de dikkat eçkiyor. . Son olarak Usain Bolt, FIFA'ya röportaj veren atlet, 4x100 metrede beraber yarışmak isteyeceği 3 kişiyi seçti.

Jamaikalı Usain Bolt Olimpiyat şampiyonu ve birçok rekorun sahibi olarak biliniyor, birlikte yarışmak istediği isimler ise, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe ve Gareth Bale'i olarak belirledi. Cristiano Ronaldo 35 yaşında olup, geçtiğimiz sezonda Napoli karşısında ise 92 metreyi 10 saniyede koştu. Kylian Mbappe ve Gareth Bale normal zamanda da hızları ile bilinen futbolcular olarak, ünlü atlet Usain Bolt'un tercihi oldu.

Usain Bolt Kimdir?

Usain Bolt, 21 Ağustos 1986 tarihinde dünyaya geldi. Doğum yeri Trelawny şehrinin Sherwood kasabasıdır. Küçük denilebilecek bir yaşta bütün ilgiyi üstüne çekmiştir, 2002 yılında henüz 16 yaşındayken Kingston'da insanların yoğun bulunduğu bir alanda 200 metrede gençlerde dünya şampiyonu olmuştur, Bolt 16 yaşındayken uluslararası alanda dikkatleri üzerine çekti. 2003 yılında ise bir başarıya daha imza attı, dünya gençler şampiyonu olduktan kısa bir süre sonra, gençler dünya rekorunun sahibi oldu. Bir sonraki başarısı ise, Ünlü atlet Usain Bolt'un 19,93 ile şu anda da halâ geçerli olan gençler dünya rekorunu kırdığında, 200 metreyi 20 saniyenin altında koşan tek ve ilk genç atlet oldu. Usain Bolt, onlarca yarışmada, yarışmacı olarak bulunmuş ve katıldığı yarışmalarda çok sayıda rekorun ve ödülün sahibi olmuştur ve adını atletizm dünyasına altın harflerle kazımıştır..

Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2021, 15:03