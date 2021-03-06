Ünlü dövüşçü Khabib'den Ronaldo açıklaması!

Karma dövüş sanatları MMA'in efsanevi isimleri arasına giren Khabib Nurmagomedov, kariyerinde çıktığı 29 maçı da kazanarak adını tarihe yazdırmıştı. UFC'deki (Ultimate Fighting Championship) bütün karşılaşmalarda baskın bir oyun ortaya koyan Khabib, son maçında Abu Dabi'de Justin Gaethje'nin karşısına çıkmıştı. Hem koçu hem de babası olan Abdulmanap Nurmagomedov'u Aralık ayında koronavirüsten kaybeden Khabib, son maçında Gaethje'yi nakavt etmiş ve kariyerini noktaladığını belirtmişti.

"Onun hayali bir çift krampondu, oğlu her şeye sahip"

Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo ile önceki günlerde mesajlaştığını kaydeden UFC efsanesi, Ronaldo'nun, oğlu hakkında bazı endişelere sahip olduğunu aktardı. Ronaldo'nun çocukken sadece bir çift kramponun hayalini kurduğunu ancak oğlunun her şeye sahip olduğunu anlattığını belirten Khabib, yıldız futbolcunun oğlunda da aynı başarı açlığının oluşmayacağından korktuğunu söyledi.

"Her şeye sahip birinin doğru motivasyonu bulması kolay değil. Oğlumun da bir gün benim ulaştığım sebiyeye ulaşmasını ve başarılı olmasını istiyorum. Ancak hemen hemen her şeye sahip olan oğlum, fakirlikten gelen benimle aynı açlığa sahip olmayabilir."

Khabib, Ronaldo'nun kullandığı şu ifadeleri aktardı:

Ronaldo: "Her şeyin kolay elde edildiğini düşünmelerini istemem"

Daha önce bu konuyla ilgili basın mensuplarına açıklamada bulunan Juventus'un yıldızı Ronaldo, elde edilen başarıların ve gelinen noktanın kolay olduğunun zannedildiğini belirtmişti.

Bu noktaya gelebilmek için çok fazla acı çektiğini kaydeden Ronaldo, kendi çocukları da dahil herkese başarının nasıl bir şey olduğunu anlatmaya çalıştığını aktarmıştı. Çocuklarının her şeyin kucaklarına düştüğü ve kolaylıkla elde edildiği gibi tehlikeli bir görüşe kapılmasından korktuğunu belirten Ronaldo, işin sırrının yetenek değil çok çalışmak ve azimli olmak olduğunu vurgulamıştı.