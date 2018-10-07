Ünal Karaman'ın annesi, son yolculuğuna uğurlandı

İsmail AKKAYA- Hasan DÖNMEZ / KONYA,()-

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın, kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren annesi Şefika Karaman(90), Konya'da toprağa verildi. Cenaze namazına Trabzonspor ve Atiker Konyaspor yöneticileri ile Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de katıldı.

Teknik direktör Ünal Karaman'ın annesi Şefika Karaman, dün memleketi Konya'da kalp yetmezliği tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ünal Karaman'da annesinin vefatı üzerine Konya'ya geldi. Annesinin tabutuna dokunup vedalaşan Karaman, gözyaşlarına hakim olamadı. Cenaze namazına Konya Valisi Yakup Canbolat, Trabzonspor ve Atiker Konyaspor yöneticileri ile Atiker Konyaspor ile oynayacağı maç nedeniyle kentte olan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Şenol Güneş, Ünal Karaman'a başsağlığı dileyip sarıldı ve bir süre sohbet etti. Şefika Karaman'ın cenazesi kılınan namazın ardından defnedildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Ünal Karaman'ın taziyeleri kabul etmesi

- Şenol Güneş'in taziyede bulunması sarılması

- Güneş ve Karaman'dan detay

- Cenaze namazının kılınması

- Genel ve detay

(FOTOĞRAFLI )