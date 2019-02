Ünal Karaman: "Bazen insanları tebrik ederek mesaj verirsiniz"

Ata SELÇUK-Serhan TÜRK / İSTANBUL,()

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Spor Toto Süper Lig'in 21'nci haftasında Galatasaray'a karşı deplasmanda alınan 3-1'lik mağlubiyet sonrasında basın toplantısında skoru ve maçı değerlendirdi.

Kaybettikleri için üzgün olduklarını vurgulayan Karaman, "Maçı değerlendirecek olursak, bize yakışmayan şekilde başladık. Çok dar bir zamanda gördüğümüz pozisyondan dolayı penaltıdan gol yedik. Erkenden golü bulduk ama bize yakışmayacak tarzda bir gol yedik. Ben oyuncularımın bu durumunu normal karşılıyorum çünkü futbol karakterleri farklı olan insanlardan farklı karakter yaratmaya çalışıyoruz. 3'üncü golden sonra daha baskılı oynadık, pozisyonlar bulduk. Bu sırada ekrandan gördüm, penaltı verecek diye beklediğim pozisyonda penaltı gelmedi, belki başka şeyler konuşabilirdik penaltı olsaydı. Bazen galip gelirsiniz kaybedersiniz ama bazen yenilip daha iyi bir noktaya gelirsiniz. Biz bugün böyle bir müsabaka oynadık. Kısıtlı kadroyla hem lig hem kupada mücadele ediyoruz. Buna rağmen teslim olmayan, bitiş düdüğüne kadar saha içerisinde samimi duruş sergileyen oyuncularım var. Israrlı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

KARAMAN: "SUSMAYI DAHA UYGUN GÖRÜYORUM"

Maç sonunda hakemin yanına giderek konuşmasıyla ilgili olarak Karaman, "Maçtan sonra gittim ve hakemi tebrik ettim. Çünkü bazen insanları tebrik ederek mesaj verirsiniz. Orta okulda bakmak ve görmek diye bir konu vardı. İnsan bazen bakar ama görmez. Biz oyuncularımıza yüreğinizle görün sevin diyoruz. Gencecik fidanlara bunu öğretmeye çalışıyoruz. Yoksa siz değerlendirirsiniz. Ben saha içerisindeki ekrandan gördüm pozisyonu ve çok rahattım. Ama bazen biz görüyoruz, görülmüyor. Demek ki bizde bir sıkıntı var, bizim düzelmemiz lazım. Başkanım kendi fikirlerini açıklamıştır ama mutlaka makul bir açıklama yapmıştır. Ben de soyunma odasında pozisyonlara baktım. Penaltı dedim ve hatta sonrasını hesap ediyordum. Hata olduysa da makul ve masum bir hata diye değerlendirelim. Birçok şey söylemeyi düşünüyorum, dolandırıyorum ama ses etmiyorum. Şu an susmayı daha uygun görüyorum" diye konuştu.

KARAMAN'IN TOURE TERCİHİ

Zargo Toure'nin orta sahada oynatılmasını da değerlendiren Karaman, "Galatasaray'ın yüksek oyuncuları vardı. Kalede de genç bir kardeşimiz vardı. Duran toplarla alakalı tehlikeleri böyle engellemek istedik. Aynı zamanda da savunma önünde bir sigorta gibi kalacaktı, Abdülkadir ve Yusuf'u rahatlatmak için. İkinci yarıda biraz da yerden mücadele yapalım dedik bu yüzden Hosseini'yi değiştirdim. Yüksek oyunculara karşı tedbir amacıyla kullandım" açıklamasını yaptı.

"OYUNCULARIMDAN MEMNUNUM"

Oyuncularının performansından dolayı mutluluğunu dile getiren Karaman, "Abdülkadir'in alt adalesinde sorun var önceki yıllarda da yaşamış. Ayak topuğunda da yarası var. Özel bir koruyucu ile oynuyor. İster istemez performansını olumsuz etkiliyor ama ben ikinci yarıdaki hareketliliği ve canlılığını daha takdirle değerlendirebilecek boyutta gördüm. Herkes bir gayretin peşinde. Bu takım onların takımı. Ben gerçekten kızamıyorum. Her an yarışın içerisindesiniz. Sosa döndü, 3-1'den 3-2'ye getirebilseydik Sosa'yı alacaktım. Son 2 antrenmanda katılabildi sadece. Onun için oyuncularımdan memnunum. Bunlar makine değil, insan. Yorgunlukları olabiliyor. Oyun içerisindeki ufak tefek dalgalanmaları da ben normal karşılıyorum" ifadelerini kullandı.

"TAKIMLARIMIZIN YAVAŞ YAVAŞ ALTYAPIYA DÖNECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Takımların zamanla alt yapıya daha çok önem vereceğini düşündüğünü söyleyen Karaman, "Trabzonspor'un yıllardır Türkiye üzerinde bir rol model özelliği vardır. Bu dönem içerisinde geçtiğimiz 2-3 dönemi öne çıkarırsak yüksek maliyetle kulübe kazandırılan oyuncular vardı. Sadece bizim değil belki de ülke futbolunun geleceği adına daha emin adımlar atabilmek için, artık kara göründü. Kulüplerin bu ağır bütçeleri kaldırması mümkün değil. Sırtımızda yük gibi taşıyoruz. Genç oyuncularımız başarılı oluyorlar, başarılı olurken daha çok öğrenecekler. Biz, bize emanet edilen her oyuncuyu kendi evladım gibi görürüm. Ben onlara yabancı - Türk ayrımı yapmam. Çocuklar daha iyi yerlere gelecekler. Biz bu süreç içerisinde fikrimizi söyleyeceğiz. Altyapıdan getirin koyun oynasın demekle olmuyor. Belki üste yapacağın bir transferle çok daha iyi altyapıyı dizayn edebilirsin. Sana ait olmayan bir parayı hoyratça harcalaya biliyorsun. Elbette ki gençler bizim için çok önemli. Biz onları hem geliştireceğiz hem de insan kalitelerini yukarı çekeceğiz ki, belki rakibe karşı küfür etmemeyi öğrenecekler. İnsana yakışmayacak, Türklüğe, İslam'a yakışmayan şeyler yapmamış olacaklar. Ben ülke gençlerine güvenden yanayım. Takımlarımızın yavaş yavaş altyapıya döneceğini düşünüyorum. Kaliteli hocaların altyapıda görev yapacağını düşünüyorum" diye konuştu.

"KİŞİ KENDİNE YENİK DÜŞÜYORSA, BİR YERDE HATA VAR"

Maç sonunda oyuncularını tebrik ettiğini belirten Karaman, "Kişi kendine yenik düşüyorsa, bir yerde hata var. İnsan yüreği yeryüzü gibidir. Yüreğimizde aydınlığın karanlığa karşı kazanmasını sağlamalıyız. Her şey olabiliriz, ne olursa olsun evimize götürdüğümüz ekmeğin helal olmasını isteriz. Biz bu tolere edebiliriz dedim oyuncularıma, onları tebrik ettim. Ama asıl olan insanların birbirine güveni. Hepimiz evimize bu işten dolayı ekmek götürüyoruz. Bu işin temelinde alın teriyle kazanılmış şeylerle ailemizi beslemek isteriz. Umut ediyorum ki Ümit hoca da bu mantıkla ilerlemiştir. Arda çok güzel bir duruş sergiledi, panik de yapmadı. Bu şekilde büyüyecekler" şeklinde konuştu.

