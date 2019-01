Ünal Karaman'a hamsi şöleninde yoğun ilgi

Tolga SAĞLAM - Selçuk BAŞAR / TRABZON () - Trabzon'un Vakfıkebir Belediyesi ile Vakfıkebir Trabzonsporlular Derneği tarafından organize edilen hamsi şölenine katılan Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu MKE Ankaragücü ile oynayacağı maç öncesi günü izinli olarak geçiren Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, yardımcısı Hüseyin Çimşir ile beraberindeki genç futbolcular Berkay Sefa Kara, Ali Osman Karnapoğlu ve Tunahan Ergül Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde hükümet konağı önünde gerçekleştirilen hamsi şölenine katıldılar. Vakfıkebir Belediye Başkanı Hasan Bahadır ile İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'ün de yer aldığı şölende 350 kilogram hamsi tüketilirken, vatandaşlar teknik direktör Ünal Karaman'a ise yoğun ilgi gösterdi.

BİR VATANDAŞ KARAMAN'A ŞİİR YAZDI

Bu arada şölene katılan vatandaşlar teknik direktör Karaman ile bolca fotoğraf çektirirken, bir vatandaş ise yazdığı şiiri Ünal Karaman'a okudu. Karaman, şiir yazan vatandaşa ve tüm katılımcılara teşekkür ederek, "Ben aranızdan hiçbir zaman ayrılmadım. Her daim aranızdayım. Gönlüm her gün sizinle beraber farklı bir ilçede olmaktan yana. O kadar yoğun ki her gün antrenman programımız oluyor. Maalesef çok arzu etmemize rağmen böyle nadiren aranıza katılma imkanımız oluyor. Ama o kapı, o tesisler her daim size açıktır. Biz gönlümüzü açmışız, tesislerimiz tabii ki açık. Ne zaman arzu ederseniz başımızın üzerinde yeriniz var. Ben buraya 1990 yılında geldim. Aradan geçen onca süre sevgimizden hiçbir şey götürmedi. Her daim artarak çoğaldı. İyi ki varsınız" dedi.

Vakfıkebir Belediye Başkanı Hasan Bahadır ise katılımdan dolayı Ünal Karaman ve beraberindekilere teşekkür etti. Konuşmaların ardından vatandaşlarla fotoğraf çekilen Karaman ile futbolcular, daha sonra şölen alanından ayrıldı.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Hamsi şöleninden görüntüler

- Karaman'a yoğun ilgi

- Karaman'ın konuşması

- Detaylar