Umut Bulut'un Sivasspor'a attığı gol

Sosyal medya bu golü konuşuyor. Kısa sürede TT olmaya başaran Umut bulut, Kayserispor formasıyla Sivasspor'a attığı gol sosyal medyayı salladı. İşte o gol.

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen ligin en önemli gol silahlarından biri olan Umut Bulut, Kayserispor maçında Sivasspor'a attığı gol sosyal medyayı sallamayı başadı. Zlatan İbrahimoviç'ten Adriano'ya kadar capslerle destek verilen gol sosyal medyanın gündeminden biran olsun düşmedi.

Alışık olmadığımız bir yerden oldukça uzak mesafeden şık bir gole imza atan Umut Bulut takımını 1-0 öne geçirmeyi başardığı gol. Son olarak capsler Real Madrid'in yıldız ismi Asensio'ya kadar çıkmış bulunmakta.