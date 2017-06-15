Umut Bulut, Sabri'ye Transer Teklif Etti!

Bulut, yönetimin de onayıyla yıllarca birlikte top koşturduğu Sabri’ye Kayserispor’un kapısı sana açık" dediği öğrenildi.



Yeni sezon için iç ve dış transferde elindeki listeyi değerlendiren Kayserispor’da, yönetimin bilgisi dahilinde Kayserispor’un geçen sezon Galatasaray’dan ayrılan Umut Bulut, sarı kırmızılı takımın bu sezon kadrosunda düşünmediği Sabri ve Hakan Balta’ya teklif yaptı. Hakan Balta, Galatasaray ile 1 yıllık mukavelesi bulunduğunu ve çocuklarının öğrenimi için İstanbul’dan ayrılmak istemediğini bildirdi. Ancak, dün itibarıyla Galatasaray’ın gözden çıkarttığı Sabri’yi telefonla arayan sarı kırmızılı ekibin yeni sezondaki kaptanı Umut Bulut, "Reis, bize gel". Kayserispor’un kapısı sana açık. Futbolcular olarak biz, yönetim, taraftar seni bağrına basar" dedi. Kayserispor’dan gelen bu öneriyi değerlendireceğini belirten Sabri Sarıoğlu, süre istedi.



ATİLA TURAN 2 YILLIK İMZA ATTI



Kayserispor yönetim kurulu Ordu ve Kasımpaşa takımlarında oynadıktan sonra Fransa’nın REİMS takımında top koşturan 25 yaşındaki, gurbetçi solbek Atila Turan’ı 2 yıllığına renklerine kattı. Kayserispor Başkanı Erol Bedir "Her mevkiye bir tecrübeli bir genç oyuncu alternatifi ile bu sezon planlama yaptık. Atila, yıldız bir oyuncu. Sezonun 2'nci Resmi transferini gerçekleştirdik" dedi. Kulüp Başkanı Bedir, prensip anlaşmasına vardıkları Bursasporlu sağbek Erdem Özgenç ile görüşmelerin sürdüğünü sözlerine ekledi.

