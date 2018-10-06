Ümraniyespor - Denizlispor: 3-0

İSTANBUL,()

STAT: Ümraniye

HAKEMLER: Ramazan Keleş, Oğuz Terzi, Anıl Usta

ÜMRANİYESPOR: Burak Öğür- Oğuz Ceylan, Appindangoye, Tarık Tekdal,

Mucahit Albayrak, Muhammed Gönülaçar, Serkan Göksu, Vasilogiannis (Dk. 83

Dialiba), Madinda (Dk. 87 Bahadır Taşdelen), Emircan Altıntaş, Leandrinho (Dk. 67

Atabey Çiçek)

DENİZLİSPOR: Stackhowiak- Alperen Babacan (Dk. 83 Muhammed Himmet

Ertürk), Abdülkerim Bardakcı, Taha Can Velioğlu, Kerem Can Akyüz, Mehmet Taş (Dk.

46 Burak Çalık), Deniz Vural, Aissati, Recep Niyaz, Ziya Alkurt, Mehmet Akyüz

(Dk. 76 Cihan Özkaymak)

GOLLER: Dk. 7 Madinda, Dk. 20 ve 84 Emircan Altıntaş (Ümraniyespor)

SARI KARTLAR: Dk. 50 Abdülkerim Bardakcı, Dk. 57 Recep Niyaz, Dk. 80

Alperen Babacan, Dk. 88 Ziya Alkurt (Denizlispor), Dk. 76 Vasilogiannis, Dk. 82

Atabey Çiçek (Ümraniyespor)

Spor Toto 1'inci Lig'in 8'inci haftasında Ümraniyespor, sahasında Denizlispor'u 3-0 mağlup etti. Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golleri 7'nci dakikada Madinda, 220 ve 84'üncü dakikada ise Emircan kaydetti.

