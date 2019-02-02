Ümraniyespor: 1 - Boluspor: 0

İSTANBUL /
STAT: Ümraniye Belediyesi
HAKEMLER: Bülent Birincioğlu, Özgür Ertem, Ali Tuna
ÜMRANİYESPOR: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Merthan Açıl, Tarık Tekdal, Karahan Yasir Subaşı, Serkan Göksu, Muhammed Gönülaçar (Dk. 86 Appindangoye), Vasilogiannis (Dk. 65 Atabey Çiçek), Recep Aydın, Bahadır Taşdelen (Dk. 46
Dialiba), Leandrinho
BOLUSPOR: Gökhan Değirmenci, Hayrullah Bilazer, Burak Bekaroğlu, Ümit Kurt, Ufuk Budak, İshak Çakmak, Akabueze, Mustafa Durak (Dk. 78 Umut Gündoğan), Guido Koçer (Dk. 66 Mutlu Güler), Sebaihi, Özgür Can Özcan (Dk. 78 Batuhan Altıntaş)
GOL: Dk. 72 Atabey Çiçek (Ümraniyespor)
SARI KARTLAR: Dk. 14 Ufuk Budak (Boluspor), Dk. 43 Leandrinho, Dk. 87 Burak Öğür (Ümraniyespor)
Spor Toto 1. Lig'in 20'nci hafta mücadelesinde Ümraniyespor, evinde Boluspor'u 1-0 yendi.