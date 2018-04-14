Ümraniyespor: 1 - Ankaragücü: 1

Olgucan KALKAN - İSTANBUL /
Spor Toto 1'inci Lig'in 31'inci hafta mücadelesinde Ümraniyespor, sahasında Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı.
STAT: Ümraniye Şehir
HAKEMLER: Barış Şimşek, Mehmet Metin, Samet Çiçek
ÜMRANİYESPOR: Burak Öğür, Oğuz Ceylan, Merthan Açıl, Appindangoye, Mücahit Albayrak, Timur Temeltaş (Drole dk. 46), İbrahim Akdağ, Vasilogiannis (Samet dk. 79), Cleyton, Serdar Özbayraktar (Emircan dk. 61), Rangelov
ANKARAGÜCÜ: Korcan Çelikay, Erdem Özgenç, Gençer Cansev, Yusuf Abdioğlu, Arif Morkaya (Abdülkadir dk. 90+1 ?), Mbamba, Ferhat Kiraz, Kenan Özer (Enes dk. 76), Putsila, Kehinde (İlhan dk. 65), Mehmet Umur Nayir
KIRMIZI KARTLAR: Putsila (dk. 22) (Ankaragücü), İbrahim Akdağ (dk. 72) (Ümraniyespor)
SARI KARTLAR: Tarık Tekdal, Merthan, Timur, Bulut, Bulut (Ümraniyespor), Szukala (Ankaragücü)
GOLLER: Putsila (dk. 2) (Ankaragücü), Rangelov (dk. 90+4) (Ümraniyespor)