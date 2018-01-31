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Ümit Özat'tan Şenol Güneş'e sert sözler

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat , dün akşam oynananan Beşiktaş maçı sonrasında sert açıklamalarda bulundu.Özellikle Şenol Güneş hakkında söylediği sözler gündeme bomba gibi düştü.

31 Ocak 2018 Çarşamba 13:08
Ümit Özat'tan Şenol Güneş'e sert sözler

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat'ın maç sonras yaptığı açıklamalarla gündeme bomba gibi düştü.

Ümit Özat ; "Biz galipken 5 dakika uzatma veriliyor, mağlupken 4 dakika uzatma. Daha fazla verilmesi gerekirken. Anlamıyorum bu işleri. İnanılır gibi değil, maç oynanıyor adam oradan (Şenol Güneş'i kastederek) "Fenerbahçe maçında bunu veriyorsunuz ama" diyor . Burada maç var, Kafayı Fenerbahçe'yle bozmuşlar. Bu işin Ankara'sı var. Bize nasıl saygı gösteriliyorsa, biz de aynı şekilde saygı göstereceğiz" .diye konuştu.

Beşiktaş dün oynanan karşılaşmayı 3-1 kazandı ...

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