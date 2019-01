Ümit Karan: "Futbol modernleşirken biz hala eskilerle devam ediyoruz"

"UEFA’da bir Türk takımı ile eşleşmek isteriz. Galatasaray’ı da çok isterim"

Makedonya 1'inci Lig ekiplerinden Shkuphi’yi çalıştıran teknik direktör Ümit Karan, Spor Toto Süper Lig'i değerlendirdi. Genç çalıştırıcı, "Hep aynı isimler, bilindik yüzler olmamalı artık. Bir bakıyorsun teknik direktörün birisi 8 maç kaybediyor ve kovuluyor, ertesi gün başka bir takımla anlaşıyor. Nasıl oluyor bu iş anlayabilmiş değilim. Yeni teknik direktörlerin önünün açılması lazım. Bakın futbol modernleşiyor ama biz hala eskilerle devam ediyoruz" dedi.

Galatasaray'ın eski futbolcusu Ümit Karan, futbolu bıraktıktan sonra ilk teknik direktörlük deneyimini yurt dışında yaşıyor. Makedonya 1'inci Lig takımlarından Shkuphi'yi çalıştıran genç teknik adam, yurt dışı deneyimini ve Makedon futbolunun yanı sıra Türk futbolu ile kendi geleceği hakkında da açıklamalarda bulundu.

"ONLARIN KÜLTÜRLERİ BİZE YAKIN"

Genç çalıştırıcı, Sporlig Dergisi'nden Selahattin Ekrekli'ye yaptığı açıklamada, "Çalıştığım şirket bir yapılanmaya girdi. Genç futbolcu yetiştirmek ve satmak için akademiler kurdu. Bosna, Mekedonya ve Belçika'da takımlar var. Çünkü artık genç oyuncu çok fazla yetişmiyor. Türkiye'de ise hiç yetişmiyor. Dış pazarları tarıyoruz. Onların kültürleri bize yakın. Balkan kültürünün bizden bir farkı yok, uyumsuzluk süreci de olmuyor. Mesela şu an Fenerbahçe'de çok yetenekli bir oyuncu var. Eljif Elmas. O da Makedonya'dan gelme. 19 yaşında, bana göre çok yetenekli, müthiş bir oyuncu. O tarz oyuncular yetiştirmek amacımız. Bir de futbol akademisi kurmak" diye konuştu.

"ÇOK GÜÇLÜ TAKIMLAR BULUNUYOR"

Makedonya 1'inci Ligi'nin kalitesinden bahseden Karan, üst düzey takımların olduğuna dikkat çekerek, “Vardar, Shkendija gibi takımlar var. Biliyorsunuz Vardar takımı yıllara önce UEFA kupasında Fenerbahçe'yi elemişti. Rabotnicki var, onlar da bir ara Trabzonspor’u elemişti. Saha şartları, antrenman şartları daha zor. Antrenman sahaları, saha zeminleri, hava şartları çok kötü. Tesisleşmede biraz sıkıntı var. Onun dışında futbol kalitesi olarak bizim ligimize göre orta kalitede bir lig. Üst düzey takımlar hariç. Burada kafa kafaya oynayacak takımlar da var. Mesela ligdeki Shkendija takımı Türkiye'de ilk üçü zorlar. Shkendija takımı şu an ligde lider, ikinci sırada da Vardar bulunuyor. Bir de Akademija Pandev takımı var. Onun başında da bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Goran Pandev var. Onlar da üçüncü sırada” açıklamalarında bulundu.

"HEDEFİMİZ UEFA"

Hedeflerinin Avrupa Ligi olduğunu vurgulayan Karan, “Biz ligde beşinci sıradayız. Takımı aldığımda son sıradaydı. Bizim hedefimiz UEFA’ya gitmek. İnşallah onu da başarırız” dedi.

"TÜRKİYE’DE GENÇLERE ÖNEM VERİLMİYOR"

Türkiye’de oynayabilecek birçok oyuncunun bulunduğuna dikkat çeken genç çalıştırıcı, “Mesela benim takımımda 9 tane 17 ile 19 yaş aralığında futbolcu var. Bunlar sürekli forma şansı bulan oyuncular. 17 yaşında Suhejlj Muharem diye bir oyuncumuz var. Sürekli oynuyor. Gençlere önem verirsen her zaman iyi oyuncu bulursun. Türkiye'de maalesef gençlere kimse önem vermiyor” ifadelerini kullandı.

"TECRÜBE GEREKİYOR"

Kariyerindeki hedeflerinden de bahseden Ümit Karan, “Bu işlerde biraz tecrübelenmek lazım. Ben Amerika'da da çalıştım ama benim burada hem yabancı dilim gelişiyor, hem de daha zor şartlarda çalışarak tecrübe kazanıyorum. Zorlukları aşınca Türkiye'de teknik direktörlük yapmak daha da kolaylaşacak" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'DEKİ KULÜPLER İFLASIN EŞİĞİNDE"

Şu anda Türkiye'deki kulüplerin finansal durumunun çok kötü olduğunu belirten genç çalıştırıcı, “Kulüplerin yüzde 90’ı iflasın eşiğinde. Ayrıca bir çoğunda transfer yasağı var. Bunun önüne geçmemiz lazım. Birisinin dur demesi lazım artık bu krize. Hala borçlanma yapıyorlar. Böyle olmaz. TFF ile TBB'nin bu konudaki önlemi işe yarayacak. Borçları yapılandırma meselesi ve bundan sonraki dönemde borçların yükselmesi adına izin verilmeyecek olması çok önemli ve futbolumuzu kurtarır inşallah. UEFA Finansal Fair-Play kurallarını yerine getiriyor. Bu kurallar çok iyi. Ama biz bu kurallara uymuyoruz. Yani hala para harcıyoruz. Milyon Euro'lar harcanıyor sonuçta. Oyuncu gönderemiyorsun. Herkes devletin eline bakıyor. Devlet olmazsa belki de çoğu takım kulübe kilit vuracak. Hatta yavaş yavaş kilit vuran kulüpler de var” diye konuştu.

"FENERBAHÇE'NİN FORVETİ EVLERE ŞENLİK"

Türkiye’deki takımları da değerlendiren Ümit Karan şunları söyledi: “Fenerbahçe'ye bakıyorsun; böyle olmaz, olmamalı. Bir santrforları var, evlere şenlik. Ben şaşırıyorum, bu oyuncu nasıl Fenerbahçe’de oynuyor? İnsan üzülüyor. Galatasaray sezon başı Gomis'i gönderiyor, santrfor alamıyor, sonra da gol sıkıntısı çekiyor. Bakıyorsunuz Porto maçında iki tane net, yüzde yüz gol pozisyonu var, topu kaleye sokamıyorlar. İlk maçta da aynı. Sen onları atsan Şampiyonlar Ligi’ne devam edeceksin. Yani kimse 'Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde kötü oynadı' demesin ama pozisyonları gole çeviremezsen kazanamazsın. Burası Şampiyonlar Ligi, hata affetmez. Sonra böyle Avrupa Ligi’ne devam edersin.”

“BAŞAKŞEHİR’İ KİMSE DURDURAMAZ”

Türkiye’de takımların şampiyonluk şansını değerlendiren Ümit Karan, Medipol Başakşehir’in favori gözüktüğünü belirterek, “Kendilerine has bir futbol oynuyorlar. Abdullah Avcı sistemini orada oturttu. Kimse artık durduramaz. Bazen iyi, bazen kötü futbol oynasalar da kazanmasını biliyorlar. Önemli olan da bu. Belli bir seviyenin altına hiç düşmüyorlar. Yaptıkları transferler de iyi. Yetenekli oyuncuyu da buluyorlar. Son örneği Cengiz. Roma’da oynuyor. Transferden para da kazanıyorlar. O yüzden Başakşehir şu an favori gözüküyor” dedi.

“KASIMPAŞA YORULABİLİR”

Kasımpaşa’nın da çıkışa geçtiğini vurgulayan genç teknik adam, "Bakıldığında Kasımpaşa'nın iyi oyuncuları var ama kadrosu yeterli değil. Kadro genişliği yok. Bu yüzden götüremeyebilir. Diagne iyi oyuncu. Trezeguet de iyi oyuncu. İyi oyuncuları buldular. Nokta transferler yaptılar ama yorulabilirler. Süre uzun. Devre arası 2-3 transfer takviyesi yaparlarsa bilemem tabii. Ama Mustafa hoca bu konuda başarılı bir teknik direktör. Mustafa hocayı hepimiz seviyoruz" açıklamasında bulundu.

“GALATASARAY’I İSTERİM”

Ligde takımı aldığında 4 puanla son sırada bulunduğunu hatırlatan Karan, "10 maça çıktık orada ve 5 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldık. Şu an 5'inci sıradayız. 2 maç daha alırsak UEFA hedefine ulaşmış olacağız. Benim hedefim takımı UEFA kupasına taşımak. İnşallah UEFA kupasına katılırız. Büyük bir fark kalmadı, 4-5 puanlık bir farkımız var diğer takımlarla. Onu da kapatırsak ikinci yarı, inşallah seneye UEFA’da bir Türk takımı ile eşleşmek isteriz. Galatasaray’ı da çok isterim. Galatasaray’a karşı bir Avrupa Kupası maçına çıkmak, hazırlık maçı bile oynamak isterim. Benim için çok keyifli olur. Çok güzel bir anı olur” ifadelerini kullandı.

"FUTBOL MODERNLEŞİRKEN BİZ HALA ESKİLERLE DEVAM EDİYORUZ"

Karan, Türkiye’de çalışma konusunda ise şunları söyledi:

“Her şeyin zamanı var diye düşünüyorum. Türkiye'de sürekli bir teknik direktör değişikliği yaşanıyor. Aynı hocalar bir yerlere gidiyor. Artık bundan da vazgeçmemiz lazım. Yeni nesile de şans verilmesi lazım. Hep aynı yüzler teknik direktörlük yapıyor. Bakın Malatya’da Erol Bulut ne güzel hocalık yapıyor. Çok da başarılı. Sivasspor'da Hakan Keleş, Antalyaspor'da Bülent Korkmaz; bunlar olmalı. Hep aynı isimler, bilindik yüzler olmamalı artık. Bir bakıyorsun teknik direktörün birisi 8 maç kaybediyor ve kovuluyor, ertesi gün başka bir takımla anlaşıyor. Nasıl oluyor bu iş anlayabilmiş değilim. Birilerinin desteğiyle bir yerlere gitmesinler artık. Başarısıyla bir yere gitsin. Eski futbolcularla bir tesis açılışına katıldık. Bakıyorum eski futbolcuların hepsi orada. Hiçbiri çalışmıyor. Böyle bir durumda nasıl çalışacak. Bunların önü açılmazsa nasıl çalışacaklar? Bakın futbol modernleşiyor ama biz hala eskilerle devam ediyoruz.”

