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Ümit Karan'dan Cüneyt Çakır'a Engin Baytar göndermesi !

Galatasaray'ın eski yıldızı Ümit Karan dün oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi sonrasında paylaştığı fotoğrafla spor gündemine bomba gibi düştü.İşte Ümit Karan'ın o paylaşımı ..

23 Ekim 2017 Pazartesi 11:33
Ümit Karan'dan Cüneyt Çakır'a Engin Baytar göndermesi !

Süper Lig'in 9.haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan ve 0-0 eşitlikle sona eren Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin yankıları devam ediyor.Hakem Cüneyt Çakır'ın özellikle ev sahibi Galatasaray'ın aleyhine verdiği kararlarla dünki derbiye damga vurmuştu.

Cüneyt Çakır'a dünki maçtan sonra tepki gösteren bir kişi de Galatasaray'ın eski yıldızı Ümit Karan oldu.Ümit Karan , Engin Baytar ile Cüneyt Çakır arasında yaşanan gergin anları hatırlatan şu paylaşımı yaptı ..

Ümit Karan'dan Cüneyt Çakır'a Engin Baytar Göndermesi 

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