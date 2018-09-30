Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), () - Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen Mustafa Vehbi Koç (MVK) Uluslararası Türkiye Amatör Açık Golf Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Golf Federasyonu tarafından Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Gloria Golf Kulübü'nde düzenlenen MVK Uluslararası Türkiye Amatör Açık Golf Şampiyonası'nın son gününde finale kalan 22'si kadın 62 sporcu şampiyonluk için mücadele etti. Erkeklerde Slovak Jakub Hrinda ve Rus Alexey Karasev -3 vuruşla turnuvayı tamamladı. Turnuvayı birinci tamamlayan Hrinda ile Karasev arasında play off mücadelesini Jakub Hrinda kazandı ve şampiyon oldu. Danimarkalı Andreas Hillersborg ve Türkiye'den Leon Kerem Açıkalın ise -2 vuruşla üçüncülüğü paylaştı. Erkeklerde şampiyon olan Jakub Hrinda, gelecek yıl Turkish Airlines Challenge'da özel davetle mücadele etme hakkı kazandı.

Kadınlarda -7 vuruşla Rus Nataliya Guseva birinci oldu. Danimarkalı Line Toft Hansen -4 vuruşla ikinci, Litvanyalı Gile Bite Starkute -2 vuruşla üçüncülüğü elde etti.

Turnuva sonunda ödül töreni düzenlendi. Törende dereceye girenlere ödüllerini THY Antalya İstasyon Müdürü Mustafa Tez ile TGF Yönetim Kurulu Üyesi Alper Alp verdi.

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