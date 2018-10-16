İSTANBUL () - UEFA Uluslar Ligi'nde bugün 9 maç oynandı.
Fenerbahçeli futbolcu Eljif Elmas'ın formasını giydiği Makedonya, D Ligi 4'üncü Grup karşılaşmasında deplasmanda Ermenistan'a 4-0 mağlup oldu. Elmas, 90'ıncı dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Günün maçında ise Fransa ile Almanya karşı karşıya geldi. A Ligi 1'inci Grup karşılaşmasında Fransa kendi sahasında Almanya'yı 2-1 mağlup etmeyi başardı.
Günün sonuçları şu şekilde:
- A Ligi 1'inci Grup -
Fransa - Almanya: 2-1
- B Ligi 1'inci Grup -
Ukrayna - Çek Cumhuriyeti: 1-0
- B Ligi 4'üncü Grup -
İrlanda Cumhuriyeti - Galler: 0-1
- C Ligi 3'üncü Grup -
Norveç - Bulgaristan: 1-0
Slovenya - Güney Kıbrıs: 1-1
- D Ligi 1'inci Grup -
Kazakistan - Andorra: 4-0
Letonya - Gürcistan: 0-3
- D Ligi 4'üncü Grup -
Ermenistan - Makedonya: 4-0
Cebelitarık - Liechtenstein: 2-1
Uluslar Ligi'nde 9 maç oynandı
İSTANBUL () - UEFA Uluslar Ligi'nde bugün 9 maç oynandı. Fenerbahçeli futbolcu Eljif Elmas'ın formasını giydiği Makedonya, D Ligi 4'üncü Grup karşılaşmasında deplasmanda Ermenistan'a 4-0 mağlup oldu. Elmas, 90'ıncı dakikada ikinci...
İSTANBUL () - UEFA Uluslar Ligi'nde bugün 9 maç oynandı.