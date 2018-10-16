Uluslar Ligi'nde 9 maç oynandı

İSTANBUL () - UEFA Uluslar Ligi'nde bugün 9 maç oynandı.

Fenerbahçeli futbolcu Eljif Elmas'ın formasını giydiği Makedonya, D Ligi 4'üncü Grup karşılaşmasında deplasmanda Ermenistan'a 4-0 mağlup oldu. Elmas, 90'ıncı dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Günün maçında ise Fransa ile Almanya karşı karşıya geldi. A Ligi 1'inci Grup karşılaşmasında Fransa kendi sahasında Almanya'yı 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Günün sonuçları şu şekilde:

- A Ligi 1'inci Grup -

Fransa - Almanya: 2-1

- B Ligi 1'inci Grup -

Ukrayna - Çek Cumhuriyeti: 1-0

- B Ligi 4'üncü Grup -

İrlanda Cumhuriyeti - Galler: 0-1

- C Ligi 3'üncü Grup -

Norveç - Bulgaristan: 1-0

Slovenya - Güney Kıbrıs: 1-1

- D Ligi 1'inci Grup -

Kazakistan - Andorra: 4-0

Letonya - Gürcistan: 0-3

- D Ligi 4'üncü Grup -

Ermenistan - Makedonya: 4-0

Cebelitarık - Liechtenstein: 2-1