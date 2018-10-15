İSTANBUL () - UEFA Uluslar Ligi'nde bugün 7 maç oynandı.
FIFA kokartlı Türk hakem Halis Özkahya'nın düdük çaldığı C Ligi 2'nci Grup karşılaşmasında Estonya ile Macaristan 3-3 berabere kaldı. A Ligi 4'üncü Grup'ta oynanan günün maçında ise İngiltere deplasmanda İspanya'yı 3-2 mağlup etti.
Günün sonuçları şu şekilde:
-A Ligi 2'nci Grup-
İzlanda - İsviçre: 1-2
-B Ligi 3'üncü Grup-
Bosna-Hersek - Kuzey İrlanda: 2-0
-A Ligi 4'üncü Grup-
İspanya - İngiltere: 2-3
-C Ligi 2'nci Grup-
Estonya - Macaristan: 3-3
Finlandiya - Yunanistan: 2-0
-D Ligi 2'nci Grup-
Belarus - Moldova: 0-0
Lüksemburg - San Marino: 3-0
Uluslar Ligi'nde 7 maç oynandı
İSTANBUL () - UEFA Uluslar Ligi'nde bugün 7 maç oynandı. FIFA kokartlı Türk hakem Halis Özkahya'nın düdük çaldığı C Ligi 2'nci Grup karşılaşmasında Estonya ile Macaristan 3-3 berabere kaldı. A Ligi 4'üncü Grup'ta oynanan günün...
İSTANBUL () - UEFA Uluslar Ligi'nde bugün 7 maç oynandı.