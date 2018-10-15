Uluslar Ligi'nde 7 maç oynandı

İSTANBUL () - UEFA Uluslar Ligi'nde bugün 7 maç oynandı.

FIFA kokartlı Türk hakem Halis Özkahya'nın düdük çaldığı C Ligi 2'nci Grup karşılaşmasında Estonya ile Macaristan 3-3 berabere kaldı. A Ligi 4'üncü Grup'ta oynanan günün maçında ise İngiltere deplasmanda İspanya'yı 3-2 mağlup etti.

Günün sonuçları şu şekilde:

-A Ligi 2'nci Grup-

İzlanda - İsviçre: 1-2

-B Ligi 3'üncü Grup-

Bosna-Hersek - Kuzey İrlanda: 2-0

-A Ligi 4'üncü Grup-

İspanya - İngiltere: 2-3

-C Ligi 2'nci Grup-

Estonya - Macaristan: 3-3

Finlandiya - Yunanistan: 2-0

-D Ligi 2'nci Grup-

Belarus - Moldova: 0-0

Lüksemburg - San Marino: 3-0