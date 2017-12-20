ultrAslan'dan Fatih Terim açıklaması !

Sosyal meydadan açıklama yayınlayan Galatasaray'ın taraftar grubu ultrAslan, takımın başında Fatih Terim'i görmek istediklerini açıkladı..

ultrAslan FATİH TERİM AÇIKLAMASI

"Yıllardır futbol takımının başına getirilen teknik direktörlerde bir türlü istikrar sağlanamadığı ortada! Kısa vadeli hedefler, yanlış isim tercihleri, yanlış yapılanmalar... Ve hepsinin sonunda zarar gören bir marka. Gelinen noktada Galatasaray seçim sürecine giriyor. Şampiyonluk yolunda oldukça iddialı olan kadroyu devre arasında çalıştıracak isim hala belli değil. O ismi belirleyebilecek yönetim de belli değil."

"TEK İSİM FATİH TERİM'DİR"

"Bizler bugün diyoruz ki; armamızdaki 4 yıldızdan 1'ini bize kazandıran, Galatasaray'ın Türk olmayan takımları yenmek hedefini en yüksek seviyede gerçekleştirebilen, yönetim boşluğunu takıma yansıtmadan hedefe yürütebilecek tek isim Fatih Terim'dir. Galatasaray'ın içinde bulunduğu durumda ve ortamda macere arama lüksü olmadığı gibi bugün ben Galatasaraylıyım diyenlerin de ego yapma lüksü asla yoktur. Yapılan yatırımlar, kurulan iddialı kadro, camianın derhal kenetlenme ihtiyacı tek bir adresi göstermektedir. Bu isim Fatih Terim'dir.".