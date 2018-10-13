UEFA Uluslar Ligi'nde 9 karşılaşma oynandı

İSTANBUL,() -

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan 9 karşılaşma ile devam etti.

Bugün oynanan karşılaşmalarda Hollanda, Almanya'yı 3-0 mağlup ederken, Slovakya, Çek Cumhuriyetine 2-1 yenildi. İrlanda Cumhuriyeti ile Danimarka arasındaki maçta gol sesi çıkmazken, Norveç, Slovenya'yı 1-0'lık skorla yendi. Bulgaristan, Güney Kıbrıs'ı 2-1, Gürcistan ise Andorra'yı 3-0 mağlup etti. Letonya ile Kazakistan 1-1'lik skorla berabere kalırken, Ermenistan, Cebelitarık'a 1-0 mağlup oldu. Makedonya ise Liechtenstein'i 4-1 yendi.