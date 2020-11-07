Uefa Şampiyonlar Ligi Hakkında Bilgiler

1. Uefa Şampiyonlar Ligi'nin eski adı Şampiyon Kulüpler Kupasıdır. 1992 senesi itibariyle ismi değiştirilmiştir.

2. Uefa Şampiyonlar Ligi organizasyonu dünya futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvası olarak adlandırılır.

3. Uefa Şampiyonlar Ligi organizasyonunu en çok kazanan 13 kupa ile Real Madrid kulübü olmuştur. Real Madrid bu kupaların en sonuncusunu 2018 senesinde Liverpool kulübünü yenerek kazanmıştır.

4. Uefa Şampiyonlar Ligi'ni Real Madrid'den sonra en çok kazanan kulüpler 7 kupa ile Milan, 6 kupa ile Liverpool, 5 kupa ile ise Barcelona ve Bayern Münih kulüpleridir.

5. İspanyol kulüpleri bu kupayı 18 kere müzesine götürmüştür. (Real Madrid 13, Barcelona 5 defa )

6. İngiliz kulüpleri bu kupayı 13 kere müzesine götürmüştür. ( Liverpool 6, Manchester United 3, Nottingham Forest 2, Aston Villa 1 ve Chelsea 1 defa )

7. İtalyan kulüpleri bu kupayı 12 kere müzesine götürmüştür. ( Milan 7, Inter 3, Juventus 2 defa )

8. Alman kulüpleri bu kupayı 7 kere müzesine götürmüştür. ( Bayern Münih 5, Dortmund 1, Hamburg 1 defa )

9. Hollanda kulüpleri bu kupayı 6 kere müzesine götürmüştür. ( Ajax 4, Feyenord 1, Psv 1 defa)

10. Portekiz kulüpleri bu kupayı 4 kere müzesine götürmüştür. ( Porto 2, Benfica 2 defa )

11. Uefa Şampiyonlar Ligi organizasyonunun son şampiyonu İngiliz kulübü Liverpool'dur.

12. Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcü futbolcusu Cristiano Ronaldo iken onu sırasıyla Lionel Messi, Raul Gonzalez ve Robert Lewandowski takip ediyor.

13. Şampiyonlar Ligi'ni üst üste kazanma rekoru 5 şampiyonlukla Real Madrid kulübüne aittir.

14. Uefa Şampiyonlar Ligi organizazyonunda en çok boy gösteren türk takımı Galatasaray'dır.

15. Türk kulüplerinin Şampiyonlar Ligi'ndeki en önemli başarıları Galatasaray'ın yarı finali, Fenerbahçe'nin çeyrek finali ve yine Galatasaray'ın çeyrek final başarılarıdır.

16. Uefa Şampiyonlar Ligi'nde hattrick yapan ilk türk futbolcu 2013 senesinde Galatasaray formasıyla Burak Yılmazdır.

17. Uefa Şampiyonlar Ligi tarihinde en çok firma giyen oyuncu Real Madrid ve Porto efsanesi kaleci Iker Casillas'tır.

18. Uefa Şampiyonlar Ligi'ni en çok müzesine götüren teknik direktörler Bob Paisley, Zinedine Zidane ve Carlo Ancelotti'dir.

19. Uefa Şampiyonlar Ligi günümüzde 4 takımlı 8 grup olmak üzere 32 takım ile düzenlenmektedir.

20. Uefa Şampiyonlar Ligi 2. tur, çeyrek final ve yarı finalleri rövanşı 2 maç ile oynanırken final maçı tek maç üzerinden tarafsız bir sahada oynanır.