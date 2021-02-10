UEFA, Şampiyonlar Ligi Formatında Değişikliğe Gitti

UEFA yeni formatına çıkmadı, 2024 yılından itibaren geçerli olacak bu formatta takım sayısını 32'den 36'ya yükseltilecek ve bununla doğru orantılı olarak maç sayısının da 225’e çıkarılacağı açıklandı.

2024 yılından itibaren geçerli olacak. Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında, takım sayısının artacağı buna paralel olarak da maç sayısının artacağı yapılan açıklamada ifade edildi. UEFA, hazırlamış olduğu bu taslağı üye olan 55 ülkenin federasyonuna gönderimini sağlayacak. Federasyonlardan gelecek cevap ve talepler neticesinde, formatın son şekli belli olacak.

1. turda oynanacak olan maç sayısı takım başına, 4 maç artarak 6'dan 10'a yükselecek. Her gruba 4 takımın dağıldı toplamlı 8 gruptan oluşan klasik sistemin yerine ise yeni bir sistem getirilecek. Bu yeni sistemde 36 takımın 9’arlı olmak üzere 4 gruba dağıtıldığı birlik sistemi oluşturulacak. İsveç sistemi ile beraber Eylül ayı- Aralık ayı maç haftası sayısı 10’a yükseliş yaşarken, toplam maç sayısı ise 96’dan, yaklaşık 2 kat artarak 180’e çıkacak. maç sayısı ise 100 artarak 255’e çıkacak. Bir takımın 10 farklı rakip ile karşılaşacağı grup aşamasında bu işletmeler seri başı olma durumu dikkate alınarak ayarlanacak. İlk 8 takım son 16 turuna direk çıkarken, ikinci 8 takımlık bölüm ise play off yöntemi ile belirlenecek.

Ligi 9-16 arasında tamamlayan takımlara, 16-24 arasında sıralamalarda olan takımlar play-off aşamasını oynayacak.

Katılımcı sayısının arttırılması 32'den 36'ya yükselmesi de, ek 4 kontenjan oluşması anlamına gelmektedir ancak UEFA, yeni kontenjanın hangi şekilde ve nasıl dağıtılacağını ilişkin herhangi bir belirleme yapmadı.

UEFA'nın hazırlamış olduğu bu taslak, üye olan 55 ülkenin federasyonuna gönderilecek. Eğer federasyonlardan olumlu cevap veya talepler doğrultusunda oluşturulan formatın son şekli verilecek.