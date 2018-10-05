UEFA, Galatasaray'ın dosyasını tekrar inceleyecek

İSTANBUL,()

UEFA, Galatasaray ile yapılan Finansal Fair Play anlaşmasının yeniden incelenmeye alındığını açıkladı.

Kulüp Mali Kontrol Heyeti (CFCB) Yargı Mahkemesi, davanın CFCB Araştırma Kurulu'na gönderilerek daha derin araştırılmasını talep etti. Kulüp Mali Kontrol Heyeti (CFCB) Baş Araştırmacısının, Galatasaray ile bir uzlaşma anlaşması imzalaması kararını takiben ve CFCB Başkanlık Divanı'nın CFCB Başkanlık Divanı tarafından gözden geçirilmesi için verdiği kararın ardından, davanın daha fazla soruşturması için Araştırma Odasına geri gönderdi. Bu süreçte 13 Haziran 2018 tarihinde imzalanan uzlaşma sözleşmesi, bir sonraki bildirime kadar yürürlükte kalmaya devam edecek.

