UEFA, EURO 2020 İçin Çarpıcı Bir Karar Aldı

UEFA başkanı Aleksander Ceferin ilginç bir karar aldıklarını açıkladı. Karar EURO 2020'yi düzenleyecek olan bütün ev sahibi ülkeleri ilgilendiriyor. EURO 2020'yi düzenleyecek olan 12 ülkeden maçları seyirci olmasının kabul etmeyenlerin ev sahipliği hakkının alınacağını duyurdu. Böylece maçların seyircili olması, UEFA tarafından zorunlu kılındı.

Aleksander Ceferin, ‘’Birkaç senaryomuz daha var ancak EURO 2020'de herhangi bir maçı seyircisiz oynama ihtimalimiz masada değil ev sahibi her ülke maçlara seyirci alınmasını garanti etmek zorunda’’ açıklamasında bulundu.

Başkan Ceferin, bu yaz düzenlenmesi planlanan ve 12 ülkede gerçekleştirilecek olan maça dair ilginç açıklamalar yaptı. Maçların seyirciyle olacağını ve bunu kabul etmeyen ülkelerde maçların gerçekleşmeyeceğini dile getirdi.

Ülkelerin 20 Nisan tarihine kararlarını kendilerini yeteceğini ifade eden UEFA başkanı Aleksander Ceferin, ‘’ Birkaç senaryomuz var ancak Euro 2020'de herhangi bir maçı izleyin seyirci oynama ihtimalimiz masada değil. Ev sahibi her ülke maçları seyirci alınmasın garanti etmek zorunda son karar için 20 Nisan tarihini belirledik ideal senaryo daha önce belirlenen 12 ülkede maçları oynamak Ancak bu olmazsa 10-11 ülkede turnuva düzenlenebilir.’’ ifadesini kullandı. Seyircili maçı garanti edemeyen ülkelerin adı listeden silineceği konuşurken, Glasgow ve Dublin’in taraftarların maçları gitmesi için gerekli izinin verilmemesi sebebiyle ev sahibi şehirler arasında olmayacakları yönünde iddialar mevcut. 20 Nisan tarihinde UEFA tarafından sunulan şartları kabul eden ülkeler, UEFA'ya mevcut durumlarını bildirecekler.

EURO 2020’nin düzenleneceği bazısı statlar şu şekilde listeleniyor;

Hollanda- Amsterdam: Johan Cruyff Arena

Azerbaycan- Bakü: Olimpiyat Stadı

İspanya- Bilbao: San Mames

Romanya -Bükreş: Arena Nationala

Macaristan- Budapeşte: Puskas Arena

Danimarka- Kopenhag: Parken Stadı

Dublin- İrlanda Cumhuriyeti: Aviva Stadı

İskoçya- Glasgow: Hampden Park

İngiltere- Londra: Wembley

Almanya- Münih: Allianz Arena

İtalya- Roma: Olimpiyat Stadı

Rusya- Saint Petersburg: Krestovsky Stadı