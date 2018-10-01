UEFA'dan Sabri Çelik ve Dilan Deniz Gökçek İşcan'a görev

İSTANBUL,()

UEFA, Türk gözlemciler Sabri Çelik ve Dilan Deniz Gökçek İşcan'a görev verdi.

Çelik, Yunanistan'ın AEK ile Portekiz'in Benfica takımları arasında oynanacak UEFA Gençlik Ligi E Grubu maçında hakem gözlemcisi olarak görev alacakken, İşcan ise Hollanda'da düzenlenecek U19 Kadınlar Avrupa Şampiyonası 2019 Elemeleri 10'uncu Grup müsabakalarında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"UEFA Gözlemcisi Sabri Çelik, Yunanistan'ın AEK ile Portekiz'in Benfica takımları arasında 2 Ekim 2018 Salı günü oynanacak UEFA Gençlik Ligi E Grubu maçında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.

Yunanistan'ın Atina şehrindeki Georgios Kamaras Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 17.00'de başlayacak.

UEFA Gözlemcisi Dilan Deniz Gökçek İşcan, 3-9 Ekim 2018 tarihleri arasında Hollanda'da düzenlenecek U19 Kadınlar Avrupa Şampiyonası 2019 Elemeleri 10. Grup müsabakalarında hakem gözlemcisi olarak görev alacak.

10. Grup'ta Hollanda, Polonya, Belarus ve Arnavutluk takımları mücadele edecek."

(FOTOĞRAFLI)