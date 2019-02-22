UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 eşleşmeleri belli oldu

İSTANBUL /

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kuraları İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde çekildi.

Kurada aynı ülkeden takımların eşleşmesine izin verilirken, bu turda ilk maçlar 7 Mart'ta, rövanşları ise 14 Mart'ta oynanacak.

Çeyrek finallerin 11 ve 18 Nisan, yarı finallerin 2 ve 9 Mayıs'ta gerçekleştirileceği Avrupa Ligi'nin final maçı ise 29 Mayıs'ta Azerbaycan'ın

başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

AVRUPA LİGİ SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ ŞÖYLE:

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Benfica (Portekiz)

Zenit (Rusya) - Villarreal (İspanya)

Arsenal (İngiltere) - Rennes (Fransa)

Chelsea (İngiltere) - Dinamo Kiev (Ukrayna)

Eintracht Frankfurt (Almanya) - Inter (İtalya)

Napoli (İtalya) - Salzburg (Avusturya)

Valencia (İspanya) - Krasnodar (Rusya)

Sevilla (İspanya) - Slavia Prag (Çekya)

