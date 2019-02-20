UEFA Avrupa Ligi'nde rövanş heyecanı

Temsilcimiz Galatasaray Portekiz ekibi Benfica'ya, Fenerbahçe ise Rusya'nın Zenit takımına konuk olacak İSTANBUL / UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak son 32 turu rövanş maçlarının ardından son 16'ya kalacak takımlar belli olacak. Fenerbahçe,...

UEFA Avrupa Ligi'nde rövanş heyecanı

Temsilcimiz Galatasaray Portekiz ekibi Benfica'ya, Fenerbahçe ise Rusya'nın Zenit takımına konuk olacak

İSTANBUL /

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak son 32 turu rövanş maçlarının ardından son 16'ya kalacak takımlar belli olacak.
Fenerbahçe, İstanbul'da 1-0 kazandığı maçın rövanşında yarın deplasmanda Rusya'nın Zenit ekibine konuk olacak. Saint Petersburg Stadı'ndaki mücadele TSİ 20.55'te başlayacak.
Evindeki ilk maçı 2-1 kaybeden bir diğer temsilcimiz Galatasaray ise Portekiz'in Benfica takımı ile deplasmanda TSİ 23.00'te karşı karşıya gelecek.
Kupada rövanş maçlarının programı şöyle:
BUGÜN:
20.00 Sevilla (İspanya) - Lazio (İtalya)
YARIN:
20.55 Arsenal (İngiltere) - BATE (Belarus)
20.55 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Viktoria Plzen (Çekya)
20.55 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
20.55 Napoli (İtalya) - Zürih (İsviçre)
20.55 Salzburg (Avusturya) - Club Brugge (Belçika)
20.55 Villarreal (İspanya) - Sporting Lizbon (Portekiz)
20.55 Valencia (İspanya) - Celtic (İskoçya)
20.55 Zenit (Rusya) - Fenerbahçe
23.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Olympiakos (Yunanistan)
23.00 Real Betis (İspanya) - Rennes (Fransa)
23.00 Bayer Leverkusen (Almanya) - Krasnodar (Rusya)
23.00 Genk (Belçika) - Slavia Prag (Çekya)
23.00 Inter (İtalya) - Rapid Wien (Avusturya)
23.00 Benfica (Portekiz) - Galatasaray
23.00 Chelsea (İngiltere) - Malmö (İsveç)

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