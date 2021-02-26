UEFA Avrupa Ligi'nde dev eşleşme!

UEFA Avrupa Ligi'nde dün gece oynanan son 32 turunda rakibini eleyen 16 takım bir üst tura adını yazdırdı. İngiliz ekibi Tottenham, Wolsberger'i 4-0'lık skorla mağlup etti. Lille forması giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın gol attığı maçta Ajax 2-1 galip geldi ve Fransız ekibini kupanın dışına itti. Gecenin bir diğer önemli maçında İngiliz temsilcisi Arsenal, Benfica'yı 3-2'lik skorla geçti.

Leicester'in elenmesi gecenin süprizi oldu!

Gecenin sürprizlerinden biri güçlü İngiliz takımı Leicester United'ın sahasında Slavia Prag'a 2-0 yenilerek kupanın dışında kalması oldu. Deplasmandan 2-2'lik skorla dönen İtalyan devi Milan, kendi sahasında Kızılyıldız ile 1-1 berabere kaldı. Milan, deplasmanda atılan gollerin de avantajını kullanarak bir üst tura çıkmış oldu. Real Sociedad deplasmanında rakibini 4-0 mağlup eden Manchester United ise kendi sahasında 0-0 berabere kalarak adını son 16 arasına yazdırdı.

Dün akşam oynanan ve nefes kesen maçla sonucunda 16 takım üst tura çıktı. Bugün çekilen kuralar sonucu takımlar rakiplerini de bulmuş oldu. Oynanacak iki maç sonucu rakibine üstünlük kuracak takımlar çeyrek final turuna yükselecek. Çekilen kuralar sonucu en dikkat çeken eşleşme Manchester United - Milan eşleşmesi oldu. İngiliz devi Manchester United ile İtalyan devi Milan arasında oynanacak karşılaşmalarda yıldız futbolcular kozlarını paylaşacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri