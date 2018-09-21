Üçüncü Lig'de derbi günü

İZMİR, ()
TFF 3. Lig 1. Grup'taki Ege derbisinde yarın zirve ortağı Tire 1922, Nazilli Belediyespor'u ağırlayacak. Tayfur Çiçek Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Grupta 3'te 3 yapan Tire, 9 puan toplarken Nazilli ilk 2 maçını 4 puanla geçti. Ligde 2. Grup'ta Bergama Belediyespor, saat 15.00'te Pazarspor deplasmanına çıkarken Kızılcabölükspor, saat 16.00'da Semt Sahası'nda Adıyaman 1954'ü konuk edecek. 3. Grup'ta saat 16.00'da start alacak maçlarda Muğlaspor, evi Atatürk Stadı'nda Cizrespor'la, Turgutluspor ise 7 Eylül Stadı'nda Bayburt İl Özel İdare Gençlik'le rakip olacak.