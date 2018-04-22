Üçüncü Fahir Çelikbaş Kupası Yat Yarışları tamamlandı

Büyük bir çekişmeye sahne olan yarışlar güneşli ve yarış için elverişli bir havada gerçekleşti. Tüm ekiplerin kıyasıya mücadele ettiği yarışlarda dereceye girenler ödüllerini düzenlenen törenle aldı. Törende Konuşan Viaport Marina Müdürü Sinan Arslan yarışa katılan tüm sporculara ve TAYK yönetimine teşekkür etti. Önümüzdeki yıllarda da yarışın devam edeceğini müjdeleyen Arslan, Viaport Marina’nın denizciliğe ve deniz sporlarına desteğin devam edeceğini söyledi.
KAZANAN TAKIMLAR
IRC 0
Fenerbahçe 2 - Ford Otosan
Shak Shuka III
Vakkorama
IRC I
Anythıng Goes / Msı Saılıng Team
Golden Toy
Fenerbahçe 1 - Doğuş Grubu
IRC II
Ameera Cheese
Palamut / CPM
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IRC III
Keyfim 3,5 - Columbıa Alize
Electron – Permolit
Alize – Sek
IRC IV
Zig Zag – Alize
40 Plus Lal – IBS
Dho Deniz Kızı 15