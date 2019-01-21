U21 Ligi'nde Bursaspor, heyecan dolu maçta Fenerbahçe'yi mağlup etti

Gürkan DURAL/BURSA,()

U21 Ligi'nde Bursaspor, ilk yarısını geride kapattığı maçta müthiş bir dönüşe imza atarak Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup etti.

U21 Ligi'nin 18'inci haftasında Burssapor, Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri'nde Fenerbahçe'yi ağırladı. Mücadeleye etkili başlayan sarı lacivertliler 20'nci dakikada öne geçti. Sol kanattan geliştirilen atakta Mahsun Çapkan içeriye doğru ortasını yaparken, kale ağzında boş durumdaki Muhammed Gümüşkaya dokunuşuyla topu filelere gönderdi. Bursaspor ise eşitlik golünü 28'inci dakikada buldu. Çağatay Yılmaz'ın soldan getirerek içeriye doğru ortaladığı topu önünde bulan Ali Akman düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı fileler ile buluşturdu. 41'inci dakikada ise Jani Atanasov, altıpas çizgisi içerisinde topla riskli hareketler yapınca, topu kapan Yusuf Mert Tunç bekletmeden yaptığı vuruşla takımını öne geçirdi ve ilk yarıyı sarı lacivertliler 2-1 üstün tamamladı.

İKİNCİ YARIDAKİ GOLLER GALİBİYETİ GETİRDİ

İkinci yarıya istekli başlayan Bursaspor, 49'uncu dakikada yeniden maça dengeyi getirdi. Sağ kanattan Çağatay Yılmaz ortasını yaparken, Çağrı Yağız Yasak'ın ceza sahası çizgisi üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan Toprak Yürük'e çarparak ağlara yöneldi. 60'ıncı dakikada ise yeşil beyazlıların hücum presi sonuç verirken, Toprak'ın top kaybında hızla atağa çıkan Bursaspor'da Ali Akman'ın pasıyla topla buluşan Çağatay Yılmaz, fırsatı değerlendirdi ve takımını öne geçiren golü kaydetti. Skoru 3-2'ye getiren Bursaspor, daha sonraki dakikalar oyunu elinde tutarak karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Böylelikle puanını 39'a çıkaran Bursaspor, 3'üncü sıradaki yerini korudu. Fenerbahçe ise 29 puanda kaldı.

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