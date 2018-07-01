U15 kız - erkek hokey milli takımlarından çifte şampiyonluk

ALBENA,()

U15 Hokey 5S Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Şampiyonası'nda Türkiye kız ve erkek milli takımları tüm maçlarını kazanarak namağlup şampiyon oldu.

29 Haziran - 1 Temmuz tarihleri arasında Bulgaristan'ın Albena kentinde düzenlenen U15 Hokey 5S Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Şampiyonası'nda kız ve erkek milli takımlarımız tüm maçlarını kazanma başarısını gösterdi.

Erkeklerde Türkiye dışında Bulgaristan ve Ermenistan'ın bulunduğu şampiyonada tüm takımlar birbirleriyle ikişer maç yaptı. Bulgaristan - Ermenistan maçının galibi olan Bulgaristan ile final oynayan milliler, rakibini 10-2'lik skorla mağlup ederek namağlup şampiyon oldu.

Kızlarda ise ay yıldızlıların yanı sıra Romanya, Bulgaristan, Gürcistan, Ukrayna (A), Ukrayna (B) takımlarının bulunduğu şampiyonada milliler tüm maçlarını kazandı ve namağlup şampiyonluğa ulaştı.

U15 kız - erkek milli takımlarının namağlup şampiyon olması üzerine açıklama yapan Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, "U15 kız - erkek milli takım sporcularımızı ve antrenör ekibini kutluyorum. U15 kategorisinde bir iki sporcu dışında tüm sporcularımız ay yıldızlı formayı ilk kez giyme onuruna erişti. O yüzden bu şampiyonluğu anlamı çok büyük. Alt yaş kategorilerinde ulaştığımız bu zaferleri üst yaş kategorisine de taşıyarak hokeyde yükselişimizi sürdürmek istiyoruz" dedi.