U15 fırtınası

ANTALYA, () - KEPEZ Belediyespor U15 takımı, Antalya Kundu Spor ile karşılaşmasında fırtına gibi esti. Kepez Belediyespor U15 takımı 7-0 skorla maça damgasını vurdu.

Kepez Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı Kuzeyyaka Sentetik Çim Saha'da oynanan karşılaşmada Kepez'in U15'li genç kramponları sergiledikleri performansla 7-0'lık sonuç elde etti. Rakibini zorlayan ve kendi kalesini korumayı başaran Kepez Belediyespor U15 takımı, çıktığı ikinci karşılaşmasında da hanesine puan yazdırdı. Takımın teknik direktörü Mesut Uyar, "Elde edilen sonuçların başarıyla devam etmesi sevindirici. Takımın moral ve motivasyonu çok iyi, başarımızı sürdüreceğiz" açıklamasını yaptı.

ÜNLÜOĞLU, TEBRİK ETTİ

Sezonun başlamasıyla başarılı haberlerin alınmasından mutluluk duyduğunu ifade eden Kepez Belediyespor Kulübü Başkanı Ahmet Ünlüoğlu, “Doğru ve kaliteli işler, uzman kişilerle sonuç bulabilir, alınan başarılı sonuçlar bunu gösteriyor. Gençlerimizi ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum" dedi.

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