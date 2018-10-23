Badminton Federasyonu'ndan sosyal sorumluluk projesi

Ercan ATA, Ankara () Adalet Bakanlığı ve Badminton Federasyonu arasında 2006 yılında imzalanan protokol kapsamında hayata geçen ‘Ceza ve Tevkif evlerinde Badminton Eğitimi’ projesi bu yıl da meyvelerini vermeye devam etti.

Sincan 2 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Spor Salonu'nda 7.si düzenlenen Tutuklu ve Hükümlüler Türkiye Badminton Cumhuriyet Şampiyonası başladı.

Üç gün sürecek olan şampiyonada 21 cezaevinden 105 tutuklu katılıyor.

Açılışa, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Gökhan Karaköse, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Halil İbrahim Dizman, Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, Cumhuriyet Başsavcısı Erdinç Hakan ve Badminton Federasyonu Genel Sekreteri Hayati Kısacık katıldı.

BAŞKAN ÖZMEKİK: "SAĞLIKLI TOPLUMUN OLUŞMASINDA HEPİMİZE GÖREV DÜŞÜYOR"

Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Özmekik, yaptığı konuşmada, "Sağlıklı bir toplumun oluşmasında hepimize görev düşüyor. ‘İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır' düşüncesiyle yola çıktık. Türkiye genelinde 3 binden fazla tutuklu ve hükümlüye eğitim verdik" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Özmekik, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilli Gökhan Karaköse, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Halil İbrahim Dizman ve Cumhuriyet Savcısı Erdinç Hakan Özdabak badminton oynadı.

Milli sporcu Emrah Köprü ve Yusuf Yıldız’ın badminton gösterimi ardından müsabakalar başladı.

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