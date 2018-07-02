Türkiye'ye hokeyde çifte şampiyonluk gurur 

BULGARİSTAN'ın Albena kentinde 29 Haziran - 1 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen U15 Hokey 5S Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Şampiyonasında Hokey Kız Milli Takımımız ve Hokey Erkek Milli Takımımız namağlup unvanla şampiyon oldu. Türkiye’ye çifte şampiyonluk gururu yaşatan takımları ve sporcuları kutlayan Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan “Hokey sporu Türkiye genelinde hızla yayılmaya devam ediyor” dedi.

Bulgaristan’ın Albena kentinde düzenlenen U15 Kızlar-Erkekler Hokey 5S Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Şampiyonasında, U15 Kız ve Erkek Milli Takımımız rakiplerini farklı skorlarla yenerek şampiyon oldular. Sporda Türkiye’ye gurur yaşatarak iki ayrı şampiyonluk kupası kazandıran hokey kız ve erkek milli takımları Türkiye’ye moral kaynağı oldu.

Şampiyon takımları, sporcuları ve teknik ekibi kutlayan Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan yaptığı açıklamada “Federasyon Başkanı olduğum andan itibaren üç unsuru önemsedim, sağlam altyapı, eğitim ve tesis. Yaptığımız çalışmalar sonucunda çok iyi bir altyapı oluştu ve oluşuyor, eğitim faaliyetleri devam ediyor, tesisleşme hızla devam ediyor, ilk ve ortaokullarda hokey oynanıyor ve biz okullarımıza malzeme desteği veriyoruz. Hulâsa Hokey çığ gibi büyüyor. Bütün bu olan bitenlerde bize büyük destek veren Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'a, Spor Genel Müdürümüze, Spor Toto Teşkilat Başkanımıza, Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı Hamza Yerlikaya'ya, bütün çalışmalarımızda bizlerle ortak hareket eden ve bu davaya baş koyan Yönetim Kurulu üyelerimize şükranlarımı arz ederim. Bulgaristan’da adeta destan yazarak bütün maçları açık ara skorlarla kazanan ve Türk bayrağımızı gönlere çektirmeyi başaran kız ve erkek milli takımlarımız ülkemize iki şampiyonluk kupası kazandırarak milletimizin ortak gururu olmuşlardır. Sporcularımızı gözlerinden öpüyor, başarıya imza atmalarında onlara büyük destekler veren teknik ekibimize, antrenörlerimize ve hocalarımıza teşekkür ediyorum. Bu gurur Türkiye’nin bu gurur milletimizindir” dedi.

Bulgaristan’ın Albena kentinde düzenlenen U15 Hokey 5S Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Şampiyonasında Hokey Kız Milli Takımımız ve Hokey Erkek Milli Takımlarıyla katıldıklarını ifade eden Kafile Başkanı ve THF Başkan Vekili Bayram Yüksel ”Kız ve erkek milli takımlarımız hepimize ortak bir gurur yaşatarak şampiyonada ki bütün ülke milli takımlarını farklı skorlarla yenerek ülkemize iki ayrı şampiyonluk kupası kazandırmışlardır. Finalde Bulgaristan’la karşılaşan erkek millilerimiz rakibini 10-2’lik skorla mağlup ederek namağlup şampiyon olurken kız milli takımımız da finalde Gürcistan Milli Takımını 10-3’lük bir skorla mağlup ederek şampiyonluk kupasını kazanmışlardır.

U15 Kız-Erkek Milli Takım sporcularımızı ve antrenör ekibini kutluyorum. U15 kategorisinde bir iki sporcu dışında tüm sporcularımız ay yıldızlı formayı ilk kez giyme onuruna erişti. O yüzden bu şampiyonluğu anlamı çok büyük. İnanıyorum ki alt yaş kategorilerinde ulaştığımız bu zaferleri üst yaş kategorisine de taşıyarak hokeyde yükselişimizi sürdürmek istiyoruz” dedi.

Antrenörlüklerini Mustafa Çilkız, Garip Avcı ve Serdar Celasun’un yaptığı U15 Erkek Milli Takımda Batuhan Kösedağı, Ali Kızılırmak, Süleyman Dağ, Ali Uğur Kurt, Anıl Öztürk, Ömer Demirtop, Alperen Ataş, Mustafa Danışman, Hakim Taşar, Saitcan Kalkan, Burak Kaan Özcan ve Mustafa Anıl Bolat milli takım forması giydi. Antrenörlüklerini Serkan Şen, Ali Küpeli ve Leyla Öztürk’ün yaptığı U15 Kız Milli Takımda ise Arzu Nur Öztürk, Aleyna Başbuğ, Sude Nur Kurt, Zeliha Kendir, Kader Tunç, Gamze Zor, Gülcan Paksoy, Ayşa Asya Tuzcuoğulları, Kader Şahan, Melis Köşker, Necmiye Sel ve Melis Kaşut milli takım forması giyerek şampiyonada rakiplerine karşı mücadele ettiler.

Bulgaristan’ın Albena kentinde düzenlenen şampiyona sonrası iki ayrı şampiyonluk kupası kazanan kız ve erkek hokey milli takımlarımız için düzenlenen seremoniyle kupaları verilirken sporcular mutluluklarını birbirleri ve hocalarıyla paylaştı. Türkiye’nin sporda ki gururu haline gelen hokey milli takımlarının bu gün yurda döneceği de açıklandı.

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