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Türkiye'nin en köklü kulüplerinden biri olan Karşıyaka batmak üzere !

İzmir’in en köklü kulüplerinden biri olan 105 yıllık Karşıyaka çok zor günler geçiriyor.Karşıyaka Spor Kulübü eğer 50 milyon TL’lik borcunu ödeyemezse, kulübün kapısına kilit vurulacak.

15 Eylül 2017 Cuma 15:10
Türkiye'nin en köklü kulüplerinden biri olan Karşıyaka batmak üzere !

İzmir’in en köklü kulüplerinden 105 yıllık Karşıyaka, batmak üzere… Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhurbaşkanı olduktan sonra ziyaret ettiği ilk spor kulübü olan Karşıyaka, 50 milyon TL’lik borcunu ödeyemezse, kulübün kapısına kilit vurulacak. Eski futbolculardan Banahene’nin 56 bin 500 euro alacağı nedeniyle FIFA’dan 3 puan silme cezası aldıklarını, mali kriterleri yerine getirip Ulusal Kulüp Lisansı’nı yenilemek için tanınan ek sürenin de dolmak üzere olduğunu hatırlatan Karşıyaka Başkanı Mutlu Altuğ, “Daha sırada FIFA’da bekleyen Makukula, Ofoedu gibi futbolcuların alacak dosyaları var. Bunlardan da tek tek puan silme cezası alabiliriz” dedi.

Görüşme halinde oldukları fon şirketinin anlaşma gerçekleştiği takdirde kulübün tüm borçlarını üstleneceğini belirten Altuğ, “Bu sayede eski futbolcular paralarını alacak. Gelmesi muhtemel yeni puan silme cezalarından kurtulacağız. Ocak ayından itibaren transfer yasağı kalkacak. Kadromuza takviye yapabileceğiz. Kulübe fon desteği sağlayacak firmaya geri ödemeyi nasıl yapacağımızın şartları ise sonraki adımda netleşecek. Aslında olayda kulübü ilgilendiren bir şey yok. Futbolculara borcu şirket üstlenecek, borcumuz şirkete olacak. Federasyon ve Spor Toto gelirleri zaten kasamıza girmiyor. Çare bulamazsak kulübün kapısına kilit vurmak zorunda kalırız” diye konuştu.

ATATÜRK’ÜN ZİYARET ETTİĞİ İLK KULÜPTÜ

Karşıyaka Atatürk'ün ilgisini çeken bir kulüptü. Bunun en önemli nedeni ise Karşıyaka'nın İzmir'de Rumlar, Ermeniler ve İngilizler tarafından kurulan futbol takımları arasında Türkler'in kurduğu ilk kulüp olma özelliği taşımasıydı. Bu nedenle Karşıyaka, İzmir’deki yabancı spor kulüplerine karşı, Türk gençlerinin meydan okuması olarak kurulmuş, forma renklerini oluşturan yeşil İslamiyet’i, kırmızı ise Türk bayrağını simgeleyen, o dönemde İzmir'de yaşayan Türkler için oldukça önemli bir kulüptür.
Atatürk, İzmir'i kurtardığı günün gecesini Karşıyaka'da İplikçizade köşkünde geçirir. Onuruna verilen yemeğe Karşıyaka Spor Kulübü (K.S.K.) yöneticileri de davetlidir. Kurtuluş Savaşı nedeniyle spor faaliyetlerini durduran kulübün yeniden faaliyete geçirilmesi emrini vermiştir. Daha sonra 13 Ekim 1925'de kulübü ziyaret ettiğinde kulüp şeref defterine şöyle yazar:

“Karşıyaka Spor Kulübünde karşı karşıya bulunduğum gençlik iftihar'a çok şayandır. Bu gençlik muvacehesinde istikbalin kuvvet-i saadeti ne bariz görülmektedir.”

Atatürk'ün K.S.K.'yi ikinci ziyaretinde,K.S.K. Şeref defterine yazdıkları;

“Bu defa ki ziyaretimde geçen aylar da masarrıf ve mesai hizmetin kıymetli asarını gördüm.Teşekkür ve tebrik ederim.”

KULÜBÜN ARMASINA AY-YILDIZI DA ATATÜRK VERMİŞTİ

Karşıyaka'nın armasında Türk bayrağını simgeleyen ay-yıldızı kullanma öyküsü 1926 yılında kazanılan İzmir şampiyonluğu ile başlıyor. Bu şampiyonluktan sonra 24 Haziran 1926 tarihinde Atatürk’ün kulübü ikinci kez ziyaret ediyor. Karşıyaka Spor Kulübü’nün cepheden döndükten sonra yeniden kurmuş olduğu takımı ile İzmir Ligi’nde yabancı rakipleri ile yaptığı mücadele sonucunda hiç gol yemeden şampiyon olduğunu öğrenen Atatürk, kulübün ambleminde ay-yıldız kullanılmasını istiyor.

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