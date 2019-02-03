Türkiye Masterler ve Halk Badminton Şampiyonası sona erdi

ANTALYA / Türkiye Badminton Federasyonu'nun merhum eski başkanı Prof. Dr. A. Faik İmamoğlu ve merhum badminton hakemi Gürsel Coşkun anısına düzenlediği Masterler ve Halk Türkiye Badminton Şampiyonası tamamlandı. Antalya'nın Kemer ilçesinde...

Türkiye Masterler ve Halk Badminton Şampiyonası sona erdi

ANTALYA /

Türkiye Badminton Federasyonu'nun merhum eski başkanı Prof. Dr. A. Faik İmamoğlu ve merhum badminton hakemi Gürsel Coşkun anısına düzenlediği Masterler ve Halk Türkiye Badminton Şampiyonası tamamlandı.
Antalya'nın Kemer ilçesinde Bahri Tanrıkulu Spor Salonu'nda 4 gün süren şampiyonada Tek Kadınlar, Tek Erkekler, Çift Kadınlar, Çift Erkekler ve Karışık Çiftler ve 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 yaş üstü olmak üzere toplamda 51 kategoride madalya mücadelesi verildi. 
Federasyon Başkanı Murat Özmekik, 2019 yılında da öncelikle 'Rahmetli başkan Prof. Dr. A. Faik İmamoğlu ve rahmetli hakem Gürsel Coşkun'a Allah'tan rahmet dilerim. Bu tür organizasyonlar ile birçok eski badmintoncuyu bir araya getirmeye devam edeceğiz. Bu tür organizasyonlar badminton camiasını birbirine yakınlaştırıp, dostlukların artmasına vesile oluyor" dedi. 
Şampiyonada dereceye giren sporcular şöyle;
    Master 55+ Tek Erkekler
    1    Sadettin Erol    Bursa
    2    Ali Demirci    Mersin
    3    Atilla İlhan    Bursa
    4    Sezai Demirel    Eskişehir
    Halk 55+ Tek Erkekler
    1    Şamil Pöç    Ankara
    2    Metin Pınar    Hatay
    3    Halit Olgun    Ankara
    4    Muammer Çankaya    Isparta
    Master 50+ Karışık Çiftler
    1    Sadettin Erol+Ayşegül Doğan    Bursa
    2    Cavit Şengün+İmran Doğan    Karabük/Ankara
    3    Adil Canımoğlu+Nuriye Günay    Niğde/Adana
    4    Ali Demirci+Zehra Certel    Mersin/Antalya

    Halk 50+ Çift Erkekler - MD 50
    1    Bahattin Aktaş+Namık Yavuz    Adana
    2    Halit Olgun+Şamil Pöç    Ankara
    3    Mehmet Örgen+Gökhan Pürçüklü    Adana
    3    Serhat Lütfi Altınaöz+Karaman Çakır    Adana
    Halk 45+ Karışık Çiftler - XD 45
    1    Namık Yavuz+Songül Şahin    Adana/Hatay
    2    Bahattin Aktaş+Selma Kişi    Adana
    3    Sebahattin Gücal+Ayşe Gücal    Adana
    3    Gökhan Pürçüklü+Sevda Bozkurt    Adana
    Halk 45+ Çift Bayanlar
    1    Sevda Bozkurt+Ayşe Gücal    Adana
    2    Gönül Emirağaoğlu+Hanife Topuz    Nevşehir
    3    Neslihan İbaş+Handan Tepeközcan    Nevşehir/Adana
    4    Ayfer Pınar+Songül Şahin    Hatay
    Master 45+ Çift Erkekler
    1    Fatih Dülger+Kemal Yılmaz    Ankara/İzmir
    2    Selim Dündar+Günaydın Kılıç    Kütahya/Ankara
    3    Adil Canımoğlu+Cavit Şengün    Niğde/Karabük
    4    Sezai Demirel+Atilla İlhan    Eskişehir/Bursa
    Halk 45+Çift Erkekler
    1    Müslüm Aksoy+Nesip Korkmazer    Muş
    2    Cüneyt Bekçi+Metin Pınar    Hatay
    3    Fettah Genç+Mehmet Toprak    K.Maraş/Adıyaman
    4    Yücel Demirezen+Ömer Yıldırım    Ankara
    Halk 45+ Tek Bayanlar
    1    Fatma Konya    Antalya
    2    Yıldız Yaprak    Hatay
    3    Feride Mügecan Torinç    Adana
    4    Selmin Demirci    Mersin

    Halk 45+ Tek Erkekler - MS 45
    1    Fettah Genç    K.Maraş
    2    Nesip Korkmazer    Muş
    3    Müslüm Aksoy    Muş
    3    Uğur Köroğlu    Kütahya
    Master 40+ Karışık Çiftler
    1    Orhan Ray+Fatma Bahar Karaca    Adana/Hatay
    2    Mehmet Fatih Kaymaz+Bengi Nil Keskiner    Ankara/Hatay
    3    Ahmet Yılmaz+Berna Erim    Adana/Antalya
    4    Fatih Dülger+Beyza Dülger    Ankara
    Halk 40+ Karışık Çiftler
    1    Yücel Demirezen+Ülkü Demirezen    Ankara
    2    İbrahim Ümran Akdağcık+Serap Ecer    Niğde
    3    İbrahim Öztürk+Bahar Pürçüklü    Adana
    4    Mehmet Yavaş+Yıldız Yaprak    Bursa/Hatay
    Master 40+ Çift Bayanlar
    1    Serpil Babacan+Gülay Savaşgan    Antalya
    2    Fatma Bahar Karaca+Bengi Nil Keskiner    Hatay
    3    Elif Yörüker Çelik+Berna Erim    Kayseri/Antalya
    4    İmran Doğan+Nuriye Günay    Ankara/Adana
    Master 40+ Çift Erkekler
    1    Ersoy Korer+Serkan Yalçın    İstanbul
    2    Yüksel Başaran+Mehmet Fatih Kaymaz    Mersin/Ankara
    3    Orhan Ray+Ahmet Yılmaz    Adana
    4    Savaş Gümüş+Dinçer Kale    Antalya
    Halk 40+ Çift Erkekler - MD 40
    1    İbrahim İlbek+Orhan Sütçüoğlu    Niğde/Adana
    2    Sadık Uğraş Durmuş+İbrahim Önal    İstanbul/Gaziantep
    3    Arif Afşin+Hüseyin Yıldız    Antalya
    3    Hacı Başoda+Servet Güngör    Konya

    Master 40+ Tek Bayanlar
    1    Serpil Babacan    Antalya
    2    Ayşegül Doğan    Bursa
    3    Zehra Certel    Antalya
    4    Nursel Ceylan    Denizli
    Halk 40+ Tek Bayanlar
    1    Yasemin Kavurmacı    Mersin
    2    Serap Ecer    Niğde
    3    Bahar Pürçüklü    Adana
    4    Samiye Özdemir    
    Master 40+ Tek Erkekler
    1    Yüksel Başaran    Mersin
    2    Ersoy Korer    İstanbul
    3    Zafer Şahin    Kastamonu
    3    Yusuf Ateş    Antalya
    Halk 40+ Tek Erkekler - MS 40
    1    Ahmet Şevki Dimen    Antalya
    2    Hacı Başoda    Konya
    3    İlyas Ardanuç    Amasya
    3    Orhan Sütçüoğlu    Adana
    Master 35+ Karışık Çiftler
    1    Ümit Altın+Zeliha Demir    İzmir/Manisa
    2    Gökhan Cürül+Elif Yörüker Çelik    Antalya/Kayseri
    3    Ayhan Baydil+Gülay Savaşgan    Kastamonu/Antalya
    4    Tuna Basançelebi+Damla Basançelebi    Zonguldak
    Halk 35+ Karışık Çiftler - XD 35
    1    Mehmet Tabakçıoğlu+Feride Mügecan Torinç    Adana
    2    Ahmet Seyis+Fatma Konya    Bursa/Antalya
    3    Sedat Turunç+Nihal Bahçeci Turunç    Hatay
    3    Diyaüddin Sağır+Yasemin Kavurmacı    Mersin
    
Halk 35+ Çift Bayanlar
    1    Nur Coşkun Aydın+Ülkü Demirezen    İstanbul/Ankara
    2    Hacer Baysal+Yeter Keskin    Hatay
    3    Binnur Çelebi+Ayşe Feray Özbal    Karabük
    4    Ulviye Akar+Özben Yıldız    Ankara
    Master 35+ Çift Erkekler
    1    Abdullah Koray Bayındır+Mürsel Koç    Kütahya/Muş
    2    Barış Boyar+Zafer Şahin    Çorum/Kastamonu
    3    Abdullah Çakmak+Bayram Kara    Muğla/İstanbul
    3    Yusuf Ateş+Emre Soykut    Antalya/Eskişehir
    Halk 35+ Çift Erkekler - MD 35
    1    Orhan Ertan+Mehmet Tabakçıoğlu    Adana
    2    İrfan Çınar+Ahmet Turan Yıldız    Ankara/Nevşehir
    3    Serkan Avşar+Murat Başkal    Niğde
    3    Murat Dönmez+Mahmut Emin    Hatay
    Master 35+ Tek Bayanlar
    1    Zeliha Demir    Manisa
    2    Sevilay Süner Şahutoğlu    Hatay
    Halk 35+ Tek Bayanlar
    1    Nihal Bahçeci Turunç    Hatay
    2    Ayşe Feray Özbal    Karabük
    3    Binnur Çelebi    Karabük
    4    Özben Yıldız    Ankara
    Master 35+ Tek Erkekler
    1    Barış Boyar    Çorum
    2    Ümit Altın    İzmir
    3    Emre Soykut    Eskişehir
    3    Tuna Basançelebi    Zonguldak
    
Halk 35+ Tek Erkekler - MS 35
    1    Merih Öztürk    Isparta
    2    Serkan Avşar    Niğde
    3    Hüsamettin Baykal    Hatay
    3    Diyaüddin Sağır    Mersin

(FOTOĞRAFLI)

YORUM EKLE
Gönder