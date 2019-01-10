İSTANBUL () - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu karşılaşmalarının programını açıkladı.
Yapılan açıklamaya göre ilk maçlar 15, 16 ve 17 Ocak, rövanş maçları ise 22, 23 ve 24 Ocak tarihlerinde oynanacak.
Program şu şekilde:
İLK MAÇLAR
- 15 Ocak Salı
16.00 Kayserispor - Akhisarspor
18.00 Antalyaspor - Göztepe
19.50 Boluspor - Galatasaray
- 16 Ocak Çarşamba
16.30 Evkur Yeni Malatyaspor - Bodrum Belediyesi Bodrumspor
18.30 Medipol Başakşehir - Hatayspor
20.30 Trabzonspor - Balıkesirspor Baltok
- 17 Ocak Perşembe
18.30 Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa
20.30 Ümraniyespor - Fenerbahçe
RÖVANŞ MAÇLARI
- 22 Ocak Salı
18.00 Akhisarspor - Kayserispor
20.30 Galatasaray - Boluspor
- 23 Ocak Çarşamba
14.00 Bodrum Belediyesi Bodrumspor - Evkur Yeni Malatyaspor
18.00 Göztepe - Antalyaspor
20.30 Balıkesirspor Baltok - Trabzonspor
- 24 Ocak Perşembe
13.00 Hatayspor - Medipol Başakşehir
18.00 Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor
20.30 Fenerbahçe - Ümraniyespor
Türkiye Kupası'nda son 16 turu programı belli oldu
İSTANBUL () - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu karşılaşmalarının programını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre ilk maçlar 15, 16 ve 17 Ocak, rövanş maçları ise 22, 23 ve 24 Ocak tarihlerinde oynanacak. Program...
İSTANBUL () - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu karşılaşmalarının programını açıkladı.