Türkiye Kupası'nda Egeliler sahnede

İZMİR, ()

ZİRAAT Türkiye Kupası 3. turunda yarın 8 Ege ekibi tur arayacak. Spor Toto 1. Lig'de üst üste Gazişehir Gaziantep ve Adana Demirspor maçlarını 1-0 kaybederek yara alan Altınordu, Pendikspor deplasmanına çıkacak. Pendik Stadı'nda Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği müsabakanın başlama düdüğü saat 15.00'te çalacak. Ligde art arda 2 galibiyetle çıkışa geçen Denizlispor, aynı saatte Bozüyük Vitraspor'a deplasmanda konuk olacak.

İlçe Stadı'ndaki Nazilli Bld-Pendikspor, Mümin Özkasap Tesisleri'ndeki Manisa BŞB-Keçiörengücü, Kırklarelispor-Utaş Uşakspor, Maltepespor-Menemen Bld maçları da aynı saatte başlayacak. Teknik Direktör Erkan Aslan'la yollarını ayıran Manisaspor, kupada saat 14.30'daki Altındağ Bld deplasmanına Antrenör Veysel Aturgil yönetiminde çıkacak. Tire 1922 de saat 16.30'da Tayfur Çiçek Stadı'nda Sivas Bld önünde tur arayacak. Tek maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak bu turda rakibini yenen tur atlayacak.