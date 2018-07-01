Türkiye - İsveç: 77-52

ANKARA, ()

SALON: Ankara

HAKEMLER: Saverio Lanzarini, Ivor Matejek, Nicolas Maestre

TÜRKİYE: Wilbekin 6, Kartal Özmızrak 8, Doğuş Balbay 3, Cedi Osman 20, Metin Türen, Metecan Birsen 3, Semih Erden 2, Melih Mahmutoğlu, Ege Arar 4, Sertaç Şanlı 8, Furkan Korkmaz 23, Göksenin Köksal

İSVEÇ: Person 2, Borg, Gaddefors 2, Massamba 3, Pahlmblad, Ramstedt, Hakanson, Czerapowicz 21, Lindqvist 2, V. Gaddefors 11, Spires, Birgander 11

1'İNCİ PERİYOT: 17-15

İLK YARI: 39-25

3'ÜNCÜ PERİYOT: 64-41

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Basketbol Dünya Kupası eleme karşılaşmasında İsveç'i 77-52 mağlup etti.

Karşılıklı boş hücumlarla geçilen ilk bölümde Wilbekin ve Cedi Osman'ın basketleriyle milliler 4'üncü dakika sonunda skoru 9-0 yaptı. Viktor Gaddefors'un orta mesafe isabetiyle maçtaki ilk sayılarını kaydeden İsveç, Czerapowicz'in etkili oyunuyla durumu 11-10'a getirdi. İlk periyotu 17-15 önde tamamlayan A Milli Takım, ikinci çeyrekteki ilk sayılarını Furkan Korkmaz ile buldu. Çembere gittiğimiz bölümde skor bulmakta zorlanmayan Ay yıldızlılar, 16'ncı dakikada 8 sayılık farkı yakaladı: 27-19. Karşılaşmanın ilk yarısını milliler, 39-25'lik skorla önde kapattı.

Üçüncü periyodun başında pota altında Sertaç Şanlı ile sayılar bulan ay yıldızlılar, 22'nci dakikada 20 sayılık farkı yakaladı: 45-25. Czerapowicz ile bu periyottaki ilk sayılarını kaydeden rakibi karşısında Cedi Osman ile dış atışları değerlendiren milliler, skor üstünlüğünü de korudu. Son 10 dakikalık bölüme 64-41 üstün giren ay yıldızlılar, karşılaşmanın dördüncü çeyreğinde de etkili oyununu sürdürdü. 36'ncı dakikayı 75-49 üstün geçen A Milli Takım, karşılaşmadan da 77-52 galibiyetle ayrıldı.

FOTOĞRAFLI